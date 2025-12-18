Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Andreas Pereira curte postagem do PSG comemorando título em cima do Flamengo

Estadão Conteúdo

O meio-campista Andreas Pereira, do Palmeiras, reagiu ao título do PSG sobre o Flamengo na Copa Intercontinental da Fifa. O time francês levou a melhor na última quarta-feira, 17, nos pênaltis, após empate por 1 a 1.

O goleiro Matvei Safonov defendeu quatro penalidades e foi o herói do título do Paris Saint-Germain. Nas redes sociais, o clube europeu postou imagens do arqueiro depois da conquista. Uma das fotos foi curtida por Andreas Pereira.

O meio-campista palmeirense tem uma relação conturbada com o Flamengo. Ele defendeu a equipe carioca nos anos de 2021 e 2022. Na decisão da Libertadores de 2021, o atleta falhou no gol de Deyverson, que deu o título para o Palmeiras na ocasião.

Andreas Pereira chegou ao clube alviverde nesta temporada de 2025. Após o Palmeiras ser derrotado pelo Flamengo na final da Libertadores deste ano, o meio-campista foi alvo de muitas provocações dos torcedores flamenguistas nas redes sociais.

Diante dessa situação, Andreas Pereira chegou a apagar todas as fotos que tinha com a camisa do Flamengo. Ele ainda fez declarações polêmicas sobre a postura do time carioca na final disputada em Lima, no Peru.

Em recente entrevista ao Estadão, Andreas Pereira falou sobre a relação com o clube rubro-negro. "Tenho respeito por todos os clubes em que joguei. Nunca fui um cara que desrespeitei alguém na minha carreira, nem um clube. Se eles (Flamengo) acham isso mais importante, acham mais importante falar de mim quando ganham um título, isso demonstra a grandeza do clube (Palmeiras). Eles estão mais preocupados comigo do que em festejar a Libertadores", afirmou.

