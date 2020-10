Anderson Silva é visto como ‘azarão’ em sua despedida neste sábado (31)

O UFC Vegas 12, que será disputado neste sábado (31), nos Estados Unidos, vai marcar o último combate do ex-campeão Anderson Silva pela organização. Aos 45 anos, o futuro do brasileiro ainda é incerto quanto a uma aposentadoria definitiva. O duelo será contra Uriah Hall, que é visto como favorito pelo site Betboo.

Deixe seus palpites para o UFC Vegas, AQUI

Para muitos o maior da história, “Spider” vai colocar um ponto final em sua longa trajetória no UFC, que começou em 2006 e ficou marcada com a conquista do cinturão dos médios, além de grandes exibições de gala – embora nos últimos anos os resultados negativos sejam mais frequentes. Quem colocar 10 reais na vitória de Anderson, neste momento histórico, vai receber, se o triunfo for confirmado, 28 reais.

Anderson admite possível despedida do UFC, mas cita desejo de seguir lutando: ‘Tenho lenha pra queimar’Do outro lado do cage, Hall tem ainda como meta o topo da categoria e vem embalado com duas vitórias seguidas. Quem casar 10 reais no “Prime Time” irá receber, em caso de um resultado positivo, 14,50 reais.

CARD COMPLETO:

UFC Fight Night 181UFC Apex, em Las Vegas (EUA)Sábado, 31 de outubro de 2020

Card principal (20h, horário de Brasília)Peso-médio: Uriah Hall x Anderson SilvaPeso-pena: Bryce Mitchell x Andre FiliPeso-médio: Kevin Holland x Charlie OntiverosPeso-pesado: Maurice Greene x Greg HardyPeso-leve: Bobby Green x Thiago Moisés

Card preliminar (17h, horário de Brasília)Peso-leve: Chris Gruetzemacher x Alexander HernandezPeso-galo: Adrian Yanez x Victor RodriguezPeso-médio: Sean Strickland x Jack MarshmanPeso-meio-médio: Cole Williams x Jason WittPeso-meio-pesado: Dustin Jacoby x Justin LedetPeso-galo: Miles Johns x Kevin Natividad