Anderlecht sinaliza interesse em Martinelli, mas Fluminense recusa

Em alta, o volante Martinelli vem sendo observado por clubes de fora do país. O interesse mais recente foi do Anderlecht, da Bélgica, que demonstrou interesse na contratação do jogador, mas foi informado pelo Fluminense de que não há o desejo de vender o jovem neste momento. A informação sobre a consulta foi dada inicialmente pelo "UOL" e confirmada pelo LANCE!.

O clube belga sinalizou uma proposta de 5 milhões de euros (cerca de R$ 29,8 milhões), mas o Flu quer manter o jogador em seu elenco. O L! apurou que os representantes nem chegaram a ser consultados sobre a negociação.

​O Fluminense tem direito a 60% dos direitos econômicos de Martinelli. Os outros 40% estão divididos com o Grêmio Prudente e o representante do jogador tem 10% de exclusividade de venda. As informações estão no Portal da Transparência do clube.

Martinelli vem sendo observado há alguns meses por equipes da Europa, inclusive do futebol inglês. Por enquanto não houve proposta oficial, apenas consultas pelo atleta.

Formado em Xerém, Martinelli é o titular absoluto da equipe desde o fim da última temporada. Ele soma 35 jogos e três gols nos profissionais. Aos 19 anos, o volante tem contrato até dezembro de 2024 e uma multa rescisória de 40 milhões de euros (R$ 240 milhões) para fora do país.