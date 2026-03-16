Ancelotti pretere Neymar, mas não o descarta para a Copa do Mundo: 'Tem que estar 100%' Insistentemente questionado sobre a ausência de Neymar em todas suas convocações, Ancelotti repete o mesmo discurso: para jogar, tem de estar bem fisicamente Estadão Conteúdo 16.03.26 16h53 A quinta convocação de Carlo Ancelotti desde que assumiu o comando técnico da seleção brasileira tem algo em comum com todas as outras quatro: não apresenta o nome de Neymar na lista para os amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março. Mas o astro do Santos pode sonhar em jogar a Copa do Mundo. Insistentemente questionado sobre a ausência de Neymar em todas suas convocações, Ancelotti repete o mesmo discurso: para jogar, tem de estar bem fisicamente. Ele ainda acredita que o atacante do Santos possa melhorar sua condição física a ponto de jogar a próxima Copa do Mundo na América do Norte, entre junho e julho. "Neymar pode estar na Copa do Mundo. Se ele pode chegar 100% na Copa do Mundo, ele pode estar. Por que não o chamei nessa convocação? Porque não está 100% e preciso de jogadores 100%", explicou Ancelotti. "Como disse, a prioridade agora era chamar quem estava 100% para esses jogos. Depois, na lista final, há outros temas que temos que avaliar, no dia 18 de maio, podemos chamar alguém que não esteja 100%, porque podemos acreditar que estará na Copa do Mundo. É um prazo não de nove dias, mas que todos esperamos que seja de 40 dias", acrescentou. Neymar só não estava disponível em uma das cinco convocações de Ancelotti. Nas outras quatro ocasiões, não foi chamado por opção do italiano. O treinador deixou claro que o camisa 10 tem de estar na sua melhor forma física possível. "Neymar tem que seguir trabalhando, jogando, demonstrando suas qualidades e uma boa condição física", reforçou o experiente técnico após divulgar os convocados para os amistosos nos Estados Unidos. "É uma avaliação física, não técnica. Com bola, está muito bem. Tem que melhorar fisicamente. Tem que trabalhar para estar 100%. Essa é minha opinião e de todos da comissão técnica que o assistem e que vão assisti-lo nos próximos meses", disse. Ancelotti esperava ver Neymar de perto em Mirassol, para onde viajou para assistir ao duelo entre Santos e o time do interior. Mas o camisa 10 santista foi poupado por "controle de carga", na justificativa do clube. Auxiliares do italiano foram assistir ao clássico contra o Corinthians e viram um Neymar sem brilho e que buscou protagonismo, mas se frustrou. Ele culpou a irrigação do gramado da Vila Belmiro pelo seu jogo ruim e do time. O treinador disse tê-lo encontrado apenas uma vez, em setembro do ano passado. "Disse que o estávamos avaliando e observando. Não preciso falar nesse momento, porque quero ter a mesma relação que tenho com os outros jogadores". 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