Ancelotti fala sobre a preparação para a Copa do Mundo e revela: 'Estamos perto da lista final' Ao longo dos nove meses no comando do Brasil, Ancelotti formou uma equipe com jogadores que estiveram em todas as suas convocações Estadão Conteúdo 02.02.26 18h58 Carlo Ancelotti participou de um evento na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta segunda-feira, 2, no Rio de Janeiro. Perguntado sobre a Copa do Mundo, o técnico da seleção brasileira falou sobre a reta final de preparação e sobre a lista final de convocados para o torneio. "Não está fechado. Na primeira coletiva de imprensa, eu disse que o Brasil tem a sorte de ter muitos jogadores bons. A lista não está fechada, mas estamos perto da lista final. Há algumas posições que não estão definidas 100%", explicou o italiano de 66 anos. Ao longo dos nove meses no comando do Brasil, Ancelotti formou uma equipe com jogadores que estiveram em todas as suas convocações. Nomes como Alisson, Bruno Guimarães, Casemiro, Estêvão, Marquinhos, Raphinha, Rodrygo e Vini Jr. já possuem vaga quase certa na competição. Por outro lado, algumas posições continuam indefinidas. É o caso das laterais, onde o treinador já chamou vários atletas de ambos os lados. A camisa 9 também é uma incógnita, com jogadores destaques do Brasil ( Kaio Jorge e Vitor Roque) e do exterior (Endrick, Igor Jesus e João Pedro) pedindo passagem. Carlo Ancelotti também explicou como está a preparação da seleção brasileira, que irá buscar o hexacampeonato na edição sediada nos Estados Unidos, México e Canadá. "No último mês, nós escolhemos uma logística muito boa nos Estados Unidos, um fantástico centro de treinamento, um hotel muito privado para trabalhar bem e nos preparar bem para a Copa do Mundo, que é muito importante. Nos preparamos com simpatia e otimismo", completou. O Brasil ficará situado na cidade de Morristown, em Nova Jersey, e realizará os seus treinos no Centro de Treinamento Columbia Park, pertencente ao RB New York.