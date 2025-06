Ancelotti é 10º técnico mais bem pago do mundo; veja o Top 10

Novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti é um dos mais bem pagos do mundo, segundo lista do site especializado Front Office Sports. O italiano ocupa o 10º posto, com rendimento anual de US$ 11 milhões, cerca de R$ 62 milhões, pela cotação atual.

Ancelotti foi confirmado como novo técnico da seleção no dia 12 de maio. Sua estreia está marcada para esta quinta-feira, contra o Equador, às 20h (de Brasília), pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Quem ocupa o topo da lista dos técnicos mais bem pagos é Diego Simeone, do Atlético de Madrid. O argentino tem rendimento anual estimado em US$ 33,5 milhões (quase R$ 189 milhões).

O novo integrante do Top 10 é o italiano Simone Inzaghi, que subiu direto para o segundo lugar, com US$ 29 milhões (R$ 163 milhões). Ele foi contratado pelo Al-Hilal a peso de ouro por levar a Inter de Milão ao título italiano e ao vice-campeonato da Champions League.

Inzaghi foi contratado pelo clube saudita após propostas recusadas por Abel Ferreira. O técnico do Palmeiras recebeu oferta salarial de até US$ 22,8 milhões por ano. Se tivesse aceitado, entraria no Top 10, no quarto lugar, desbancando o espanhol Mikel Arteta, técnico do Arsenal, com US$ 20,2 milhões.

Aos 49 anos, Inzaghi vai comandar um clube fora da Itália pela primeira vez em sua curta carreira de treinador. "Desde o primeiro contato, sabíamos da magnitude da proposta e do que ela representava para a carreira do Simone. Nosso papel foi de garantir que ele tivesse todas as condições - profissionais, esportivas e financeiras - para tomar a melhor decisão. Estamos orgulhosos por termos conduzido esse processo", comentou Federico Pastorello, CEO da P&P Sport Management, empresa que gerencia a carreira do treinador.

Confira a lista dos técnicos mais bem pagos do mundo:

1.º - Diego Simeone (Atlético de Madrid): US$ 33,5 milhões 2.º - Simone Inzaghi (Al-Hilal): US$ 29 milhões 3.º - Pep Guardiola (Manchester City): US$ 26,8 milhões 4.º - Mikel Arteta (Arsenal): US$ 20,2 milhões 5.º - Stefano Pioli (Al Nassr): US$ 20,03 milhões 6.º - David Moyes (Everton): US$ 16,2 milhões 7.º - Luis Enrique (Paris Saint-Germain): US$ 12,4 milhões 8.º - Matthias Jaissle (Al Ahli): US$ 12,4 milhões 9.º - José Mourinho (Fenerbahçe): US$ 11,9 milhões 10.º - Carlos Ancelotti (Brasil): US$ 11 milhões