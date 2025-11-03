Ancelotti convoca Seleção Brasileira para amistosos contra Senegal e Tunísia Lista inclui velhos conhecidos e sete jogadores que atuam no Brasil; Neymar continua fora da convocação Iury Costa 03.11.25 15h19 Técnico italiano fez convocação para Data Fifa de Novembro. (@rafaelribeirorio I CBF) O técnico da Seleção Brasileira de futebol, Carlo Ancelotti, realizou nesta segunda-feira (3) a convocação dos nomes que vão defender a camisa canarinho nos amistosos de novembro contra Senegal e Tunísia. Essa foi a quarta convocação de Ancelotti para os dois últimos jogos do Brasil em 2025. A Seleção enfrentará Senegal no dia 15 de novembro, no estádio Emirates, em Londres, na Inglaterra, e a Tunísia no dia 18, em Lille, na França. Confira a convocação abaixo: Goleiros: Bento (Al Nassr) Ederson (Fenerbahçe) Hugo Souza (Corinthians) Defensores: Alex Sandro (Flamengo) Caio Henrique (Monaco)[ Danilo (Flamengo) Luciano Juba (Bahia) Eder Militão (Real Madrid) Fabricio Bruno (Cruzeiro) Marquinhos (PSG) Paulo Henrique (Vasco) Wesley (Roma Meias: Andrey Santos (Chelsea) Bruno Guimarães (Newcastle) Casemiro (Manchester United) Fabinho (Al Hitthad) Lucas Paquetá (West Ham) Atacantes: Estevão (Chelsea) João Pedro (Chelsea) Luiz Henrique (Zenit) Matheus Cunha (Manchester United) Richarlyson (Tottenham) Rodrygo (Real Madrid) Vini Jr. (Real Madrid) Vitor Roque (Palmeiras) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave seleção brasileria carlo ancelotti cbf COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES reformulação Paysandu anuncia comissão para comandar reformulação do departamento de futebol Grupo liderado por Alberto Maia contará com ex-dirigentes e atuais vice-presidentes para conduzir planejamento da temporada 2026 03.11.25 16h08 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 Futebol Paysandu oficializa saída do técnico Márcio Fernandes; Ignácio Neto assume a equipe Decisão foi tomada após o rebaixamento à Série C, matematicamente confirmado na última rodada. 03.11.25 13h42 Futebol Reta final! CBF divulga tabela detalhada das últimas duas rodadas da Série B Remo ainda está vivo na briga pelo acesso, enquanto o Paysandu cumpre tabela 03.11.25 12h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paraense e ex-Paysandu, meia da Chapecoense provoca Remo após empate: ‘Não tem tradição’ Giovanni Augusto deu a declaração após a partida do último domingo (2), no Baenão 03.11.25 10h14 LUITA SEGUE Guto Ferreira após empate da Chape no último lance: 'Não tem nada perdido, vamos até o fim' Técnico lamenta gol sofrido no último lance contra a Chapecoense, mas garante confiança no elenco e destaca bom desempenho fora de casa antes dos dois próximos jogos decisivos 02.11.25 21h45 Futebol Presidente da Chapecoense critica torcida do Remo após empate no Baenão: 'Muito agressivos' Na súmula, o árbitro da partida relatou que objetos e até mesmo um rojão foram arremessados em direção aos jogadores da Chape no fim do jogo 03.11.25 10h44 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25