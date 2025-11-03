Capa Jornal Amazônia
Ancelotti convoca Seleção Brasileira para amistosos contra Senegal e Tunísia

Lista inclui velhos conhecidos e sete jogadores que atuam no Brasil; Neymar continua fora da convocação

Iury Costa
fonte

Técnico italiano fez convocação para Data Fifa de Novembro. (@rafaelribeirorio I CBF)

O técnico da Seleção Brasileira de futebol, Carlo Ancelotti, realizou nesta segunda-feira (3) a convocação dos nomes que vão defender a camisa canarinho nos amistosos de novembro contra Senegal e Tunísia.

Essa foi a quarta convocação de Ancelotti para os dois últimos jogos do Brasil em 2025. A Seleção enfrentará Senegal no dia 15 de novembro, no estádio Emirates, em Londres, na Inglaterra, e a Tunísia no dia 18, em Lille, na França.

Confira a convocação abaixo:

Goleiros

  • Bento (Al Nassr)
  • Ederson (Fenerbahçe)
  • Hugo Souza (Corinthians)

Defensores:

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Caio Henrique (Monaco)[
  • Danilo (Flamengo)
  • Luciano Juba (Bahia)
  • Eder Militão (Real Madrid)
  • Fabricio Bruno (Cruzeiro)
  • Marquinhos (PSG)
  • Paulo Henrique (Vasco)
  • Wesley (Roma

Meias:

  • Andrey Santos (Chelsea)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Fabinho (Al Hitthad)
  • Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes:

  • Estevão (Chelsea)
  • João Pedro (Chelsea)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Richarlyson (Tottenham)
  • Rodrygo (Real Madrid)
  • Vini Jr. (Real Madrid)
  • Vitor Roque (Palmeiras)

 

