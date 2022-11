Ana Thaís se torna 1ª mulher a comentar jogo do Brasil em Copa do Mundo na TV aberta

A jornalista Ana Thaís Matos se tornou a primeira mulher a comentar um jogo da seleção brasileira em Copas do Mundo na TV. A grande estreia da comentarista esportiva já começou com o pé direito, ocorrendo na partida em que o Brasil venceu contra a Sérvia, na tarde desta quinta-feira (24), em Doha, no Catar. Ela esteve ao lado de Galvão Bueno, o ex-lateral Junior e o ex-jogador pentacampeão Roque Junior. As informações são do UOL.

Em entrevista ao G1, Ana Thaís Matos falou sobre a importância da sua presença como comentarista na competição e da influência que ela está exercendo sobre a nova geração de mulheres, e em especial, no país-sede da Copa do Mundo. A repórter ainda mencionou o empoderamento feminino que está exercendo na TV.

"A Copa do Mundo masculina tem que deixar um legado para as mulheres do Catar. Eu espero muito que os questionamentos sociais dessa Copa passem pelo papel da mulher, pela liberdade feminina", afirmou a jornalista.

"Nós saímos do lugar do entretenimento e passamos a ocupar o lugar de opinião dentro do jornalismo esportivo. Se você liga a TV de manhã e passa pelos principais canais de esporte, sempre vai ter uma mulher debatendo", destacou.