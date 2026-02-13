Americano do mortal 'proibido' falha demais e fica fora do pódio nos Jogos de Inverno Estadão Conteúdo 13.02.26 20h37 O pódio da disputa masculina da patinação artística nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina foi definida nesta sexta-feira. Ilia Malinin, norte-americano que ficou conhecido por executar o mortal 'proibido' nas suas apresentações, teve uma atuação desastrosa e acabou ficando sem medalha. Atual bicampeão mundial, o patinador de 21 anos era o grande favorito ao título olímpico. No entanto, ele cometeu uma série de erros em sua apresentação no programa livre, com inclusive duas quedas que o tiraram uma grande pontuação. Ilia havia liderado a primeira parte da prova (o programa curto) com a marca de 108,16. Porém, ele atingiu apenas 156.33 na segunda etapa e acabou na oitava colocação geral, alcançando o somatório de 264,49. Em comparação ao desempenho na disputa por equipes, Malinin obteve a nota de 200,03 no programa livre, ajudando os Estados Unidos a conquistar a medalha de ouro. O título no masculino ficou com o casaque Mikhail Shaidorov, vice-campeão mundial em 2025. Ele obteve o somatório de 291,58 e conquistou o segundo ouro da história do seu país nos Jogos de Inverno. Yuma Kagiyama (280,06) e Shun Sato (274,90), ambos do Japão, completaram o pódio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Jogos Olímpicos de Inverno patinação Ilia Malinin COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Veja o que o Paysandu precisa para se classificar no Parazão 2026 O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes 13.02.26 15h33 futebol Após empate no Parazão, auxiliar do Remo vê pontos positivos e destaca oportunidades à base Yony Londoño comandou a equipe azulina no empate contra o Castanhal, na última quinta-feira (12) 13.02.26 12h52 FUTEBOL Segundinha do Parazão 2026 terá 12 clubes; veja quem irá participar Competição definirá dois classificados para a disputa da elite do futebol paraense em 2027 e dois rebaixados para a Série A3 13.02.26 12h43 Futebol Leão mantém invencibilidade no jogo do crivo 13.02.26 12h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com Remo e Paysandu na disputa, CBF confirma datas e detalhes da Copa Verde; confira Torneio será dividido em duas competições, Copa Norte e Centro-Oeste, e terá 24 equipes 13.02.26 10h43 futebol Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo 12.02.26 11h25 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (13/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira 13.02.26 7h00 futebol FPF divulga tabela detalhada do mata-mata do Parazão; veja confrontos Primeira fase da competição termina no próximo domingo (15), com definição dos classificados 13.02.26 11h57