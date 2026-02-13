Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Americano do mortal 'proibido' falha demais e fica fora do pódio nos Jogos de Inverno

Estadão Conteúdo

O pódio da disputa masculina da patinação artística nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina foi definida nesta sexta-feira. Ilia Malinin, norte-americano que ficou conhecido por executar o mortal 'proibido' nas suas apresentações, teve uma atuação desastrosa e acabou ficando sem medalha.

Atual bicampeão mundial, o patinador de 21 anos era o grande favorito ao título olímpico. No entanto, ele cometeu uma série de erros em sua apresentação no programa livre, com inclusive duas quedas que o tiraram uma grande pontuação.

Ilia havia liderado a primeira parte da prova (o programa curto) com a marca de 108,16. Porém, ele atingiu apenas 156.33 na segunda etapa e acabou na oitava colocação geral, alcançando o somatório de 264,49.

Em comparação ao desempenho na disputa por equipes, Malinin obteve a nota de 200,03 no programa livre, ajudando os Estados Unidos a conquistar a medalha de ouro.

O título no masculino ficou com o casaque Mikhail Shaidorov, vice-campeão mundial em 2025. Ele obteve o somatório de 291,58 e conquistou o segundo ouro da história do seu país nos Jogos de Inverno. Yuma Kagiyama (280,06) e Shun Sato (274,90), ambos do Japão, completaram o pódio.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Jogos Olímpicos de Inverno

patinação

Ilia Malinin
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Veja o que o Paysandu precisa para se classificar no Parazão 2026

O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes

13.02.26 15h33

futebol

Após empate no Parazão, auxiliar do Remo vê pontos positivos e destaca oportunidades à base

Yony Londoño comandou a equipe azulina no empate contra o Castanhal, na última quinta-feira (12)

13.02.26 12h52

FUTEBOL

Segundinha do Parazão 2026 terá 12 clubes; veja quem irá participar

Competição definirá dois classificados para a disputa da elite do futebol paraense em 2027 e dois rebaixados para a Série A3

13.02.26 12h43

Futebol

Leão mantém invencibilidade no jogo do crivo

13.02.26 12h01

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Com Remo e Paysandu na disputa, CBF confirma datas e detalhes da Copa Verde; confira

Torneio será dividido em duas competições, Copa Norte e Centro-Oeste, e terá 24 equipes

13.02.26 10h43

futebol

Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado

Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo

12.02.26 11h25

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (13/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Alemão, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira

13.02.26 7h00

futebol

FPF divulga tabela detalhada do mata-mata do Parazão; veja confrontos

Primeira fase da competição termina no próximo domingo (15), com definição dos classificados

13.02.26 11h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda