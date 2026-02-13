Americano do mortal 'proibido' falha demais e fica fora do pódio nos Jogos de Inverno

O pódio da disputa masculina da patinação artística nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina foi definida nesta sexta-feira. Ilia Malinin, norte-americano que ficou conhecido por executar o mortal 'proibido' nas suas apresentações, teve uma atuação desastrosa e acabou ficando sem medalha.

Atual bicampeão mundial, o patinador de 21 anos era o grande favorito ao título olímpico. No entanto, ele cometeu uma série de erros em sua apresentação no programa livre, com inclusive duas quedas que o tiraram uma grande pontuação.

Ilia havia liderado a primeira parte da prova (o programa curto) com a marca de 108,16. Porém, ele atingiu apenas 156.33 na segunda etapa e acabou na oitava colocação geral, alcançando o somatório de 264,49.

Em comparação ao desempenho na disputa por equipes, Malinin obteve a nota de 200,03 no programa livre, ajudando os Estados Unidos a conquistar a medalha de ouro.

O título no masculino ficou com o casaque Mikhail Shaidorov, vice-campeão mundial em 2025. Ele obteve o somatório de 291,58 e conquistou o segundo ouro da história do seu país nos Jogos de Inverno. Yuma Kagiyama (280,06) e Shun Sato (274,90), ambos do Japão, completaram o pódio.