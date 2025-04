América domina Botafogo-SP e estreia na Série B com vitória em Belo Horizonte

O América-MG fez valer o mando de campo e estreou com vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, batendo o Botafogo-SP por 1 a 0, na noite deste sábado. Cauan Barros marcou o único gol do jogo na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

O time de Belo Horizonte vai a três pontos com o triunfo, enquanto o Botafogo segue zerado. A dupla volta a campo no domingo (13). O time mineiro joga às 16h, visitando o Remo no Mangueirão, enquanto o Botafogo recebe o Atlético-GO às 19h, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

Foi na bola aérea que as duas equipes criaram as primeiras chances de gol. Aos 13, Alexandre Jesus, do Botafogo, completou cruzamento de cabeça e a bola saiu raspando a trave. Aos 15, Fabinho deu a resposta americana, mas João Carlos abafou, afastando o perigo.

Em boa jogada do trio ofensivo, o América quase abriu o placar com Fabinho, cortando o marcador e batendo de longe, mas a bola foi para fora. Willian Bigode e novamente Fabinho, que saiu na cara do gol, também tiveram chances, mas o duelo seguiu zerado.

Impondo velocidade nas jogadas ofensivas, o Botafogo voltou melhor para a segunda etapa. Mesmo assim, o América foi quem quase abriu o placar, aos 25, com Marlon na linha de fundo rolando para Miguelito bater com a ponta da chuteira. No rebote de João Carlos, Willian tentou completar para o gol, mas chutou por cima.

Aos 37 minutos, Fabinho escapou pelo lado direito, e rolou para Figueiredo cruzar alto para Cauan Barros. Ele cabeceou para baixo, marcou o gol da vitória e fez a festa com a torcida.

FICHA TÉCNICA:

AMÉRICA 1 X 0 BOTAFOGO-SP

AMÉRICA - Matheus Mendes; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Felipe Amaral (Cauan Barros), Miqueias (Yago Santos) e Elizari (Miguelito); Figueiredo (Stênio), Willian Bigode (Júlio César) e Fabinho. Técnico: William Batista.

BOTAFOGO-SP - João Carlos; Alisson Cassiano (Douglas Baggio), Edson e Rafael Milhorim; Jeferson, Wesley Dias (Sabit), Leandro Maciel (Alejo Dramisino) e Gabriel Risso; Jonathan Cafú (William), Alexandre Jesus e Jefferson Nem (Matheus Régis). Técnico: Márcio Zanardi.

GOLS - Cauan Barros, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Felipe Amaral (América-MG); Alisson Cassiano e Rafael Milhorim (Botafogo-SP).

ÁRBITRO - Maguielson Lima Barbosa (DF).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).