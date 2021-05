Amanda celebra primeiro gol pelo Botafogo, mas mostra foco: 'Trabalhar para seguirmos evoluindo'

No último sábado, a zagueira Amanda balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Botafogo, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1. Após duas temporadas na equipe, a defensora marcou de cabeça o segundo gol do alvinegro na partida, mas isso não foi suficiente para impedir a derrota de 3 a 2 para o Avaí/Kindermann.

A zagueira estreou pelo Botafogo no dia 15 de Março de 2020, em um empate que terminou 0 a 0 contra o Real Brasília, pela Série A2 do Brasileirão Feminino. De lá pra cá, Amanda conquistou o acesso para a Série A1 e o título do Campeonato Carioca com a camisa alvinegra.

"É uma marca muito importante e sou extremamente grata a tudo o que o Botafogo fez e vem fazendo por mim. Fico feliz em poder recompensar a equipe com o acesso para a A1, o título do Carioca e agora ter balançado as redes pela primeira vez. Vou trabalhar para seguirmos evoluindo e cumprir os objetivos para a temporada", comentou a zagueira.

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Internacional, no estádio Nilton Santos, às 15h, em partida válida pela décima rodada da Série A1 do Brasileiro. Atualmente, a equipe carioca ocupa a 12ª colocação da competição, com oito pontos conquistados.

"Estamos chegando na reta final da competição e agora temos que ter atenção redobrada em todas as partidas. Vamos dar nosso máximo dentro e fora de campo para sairmos vitoriosas e com as metas concretizadas", finalizou.