Alphonso Davies rompe ligamento do joelho e desfalca o Bayern no restante da temporada

O Bayern de Munique sofreu um importante desfalque às vésperas das quartas de final da Liga dos Campeões. Alphonso Davies rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito defendendo a seleção do Canadá e vai ficar de fora do restante da temporada.

Peça importante no esquema do treinador Vincent Kompany, o defensor vai ser submetido à cirurgia e a previsão de retorno aos campos está estimada em seis meses.

O clube divulgou uma nota em seu site lamentando a lesão e não estipulou um prazo para recuperação do atleta. "Davies foi diagnosticado com um ligamento cruzado rompido quando estava a serviço da seleção canadense", diz parte do texto sobre o atleta.

Quem também aumenta a lista de desfalques é Upamecano. Ele apresenta dores nas articulações do joelho, vai ser avaliado pelo departamento médico, mas seu caso não tem tanta gravidade. A expectativa é que ele volte ao time em até um mês.

Max Eberl, membro do conselho diretivo do clube alemão, lamentou a situação em função dos jogos decisivos que a equipe vai ter pela frente. "As ausências de Alphonso Davies e Dayot Upamecano pesam muito. Mas temos um elenco forte e compensaremos essas ausências. Agora vamos crescer ainda mais juntos", afirmou o dirigente tentando minimizar os problemas.

Líder do Campeonato Alemão restando apenas sete rodadas para o final, o Bayern contabiliza 62 pontos e tem seis de frente para Bayer Leverkusen, o segundo colocado na tabela.

Já na Liga dos Campeões, a equipe está na fase de quartas de final e encara a Inter de Milão. A partida de ida, que será realizada em Munique, está agendada para o dia 8 de abril (terça-feira) enquanto a volta acontece no dia 16, em Milão.