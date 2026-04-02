Allan pede desculpas por gesto obsceno e expulsão em derrota do Corinthians no Maracanã Após revisão do VAR, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda identificou um gesto considerado inadequado e alterou a decisão para cartão vermelho direto Estadão Conteúdo 02.04.26 14h38 O volante Allan se pronunciou nesta quinta-feira após a expulsão na derrota do Corinthians por 3 a 1 para o Fluminense, no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Em nota publicada nas redes sociais, o jogador reconheceu a atitude, classificou o episódio como um erro e pediu desculpas a todos os envolvidos. "Hoje venho a público para pedir desculpas. Errei. E quando a gente erra, precisamos ter humildade para reconhecer", escreveu o atleta. Allan ainda ressaltou que o comportamento em campo não condiz com seus valores nem com a instituição que representa. O lance que resultou na expulsão ocorreu após um desentendimento com Lucho Acosta. Inicialmente, o volante foi advertido com cartão amarelo por dar tapas no braço do adversário. No entanto, após revisão do VAR, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda identificou um gesto considerado inadequado e alterou a decisão para cartão vermelho direto. Na sequência da nota, Allan ampliou o pedido de desculpas. "Peço desculpas aos meus companheiros de equipe, à comissão técnica, ao clube, aos torcedores e também aos adversários", afirmou. O jogador também destacou que pretende responder dentro de campo. "Sou profissional e sei da responsabilidade que tenho. Quero demonstrar com trabalho, respeito e dedicação que esse episódio não define quem eu sou." O volante também citou o peso de defender o Corinthians e a responsabilidade envolvida. "O Corinthians é um clube gigante, de história e respeito. Sei do tamanho da responsabilidade de vestir essa camisa", escreveu. Dentro de campo, o episódio ocorre em um momento de instabilidade do time. O Corinthians não vence há oito jogos, sendo seis pelo Campeonato Brasileiro, e soma dez pontos, ocupando a 11ª colocação na tabela. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Allan COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 futebol Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo 05.04.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37