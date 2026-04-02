Allan pede desculpas por gesto obsceno e expulsão em derrota do Corinthians no Maracanã

O volante Allan se pronunciou nesta quinta-feira após a expulsão na derrota do Corinthians por 3 a 1 para o Fluminense, no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Em nota publicada nas redes sociais, o jogador reconheceu a atitude, classificou o episódio como um erro e pediu desculpas a todos os envolvidos.

"Hoje venho a público para pedir desculpas. Errei. E quando a gente erra, precisamos ter humildade para reconhecer", escreveu o atleta. Allan ainda ressaltou que o comportamento em campo não condiz com seus valores nem com a instituição que representa.

O lance que resultou na expulsão ocorreu após um desentendimento com Lucho Acosta. Inicialmente, o volante foi advertido com cartão amarelo por dar tapas no braço do adversário. No entanto, após revisão do VAR, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda identificou um gesto considerado inadequado e alterou a decisão para cartão vermelho direto.

Na sequência da nota, Allan ampliou o pedido de desculpas. "Peço desculpas aos meus companheiros de equipe, à comissão técnica, ao clube, aos torcedores e também aos adversários", afirmou. O jogador também destacou que pretende responder dentro de campo. "Sou profissional e sei da responsabilidade que tenho. Quero demonstrar com trabalho, respeito e dedicação que esse episódio não define quem eu sou."

O volante também citou o peso de defender o Corinthians e a responsabilidade envolvida. "O Corinthians é um clube gigante, de história e respeito. Sei do tamanho da responsabilidade de vestir essa camisa", escreveu.

Dentro de campo, o episódio ocorre em um momento de instabilidade do time. O Corinthians não vence há oito jogos, sendo seis pelo Campeonato Brasileiro, e soma dez pontos, ocupando a 11ª colocação na tabela.