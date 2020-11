Algoz campeão do UFC, brasileiro retorna ao MMA com vitória após nocaute brutal no LFA 95; saiba mais

Conhecido por ser o atleta que derrotou Israel Adesanya – atual campeão peso-médio do UFC – em duas oportunidades, uma delas por nocaute, além de ter sido campeão duplo do Glory Kickboxing – maior evento do mundo na modalidade -, Alex “Poatan” Pereira teve um retorno triunfal ao MMA na última sexta-feira (20). Fazendo a luta principal do LFA 95, realizado no Kansas (EUA), o brasileiro, que lutou como peso-médio, teve uma atuação de gala e nocauteou Thomas Powell ainda no primeiro round, aumentando seu cartel para três vitórias e uma derrota nas artes marciais mistas. Vale ressaltar que Alex realizou suas primeiras lutas no MMA entre 2015 e 2016, pelo evento Jungle Fight.

Conhecido por sua excelência na luta em pé, Poatan não deu qualquer chance a Thomas Powell e conseguiu o nocaute na reta final do primeiro round, após aplicar uma sequência de chute alto e um cruzado de esquerda, com o último golpe pegando em cheio no rosto do americano, que já caiu desacordado, causando a interrupção imediata do árbitro central. Powell, inclusive, permaneceu sem abrir os olhos por alguns minutos, o que causou apreensão geral entre os envolvidos na transmissão do evento. No entanto, Thomas conseguiu se recuperar e conseguiu sair do cage sem precisar de auxílio médico.

Outro destaque do card ficou por conta de Bruno Souza. O jovem peso-leve paraense, que tem apenas 24 anos e é agenciado por Lyoto Machida, teve pela frente o compatriota Guilherme Santos e conseguiu a vitória por nocaute técnico no segundo assalto, após uma boa sequência de golpes na média e curta distância, e emplacou sua oitava vitória consecutiva no MMA, a terceira pelo LFA.

Por fim, o LFA 95 contou com duas finalizações que empolgaram os fãs de MMA. Em ação contra Lloyd McKinney, Victor Altamirano conseguiu o triunfo após encaixar um justo triângulo no segundo round de confronto, enquanto Jordan Heiderman, responsável por abrir o card, finalizou Mauricio Blanco com um belo mata-leão no segundo assalto.

RESULTADOS COMPLETOS:

LFA 95Kansas, nos Estados UnidosSexta-feira, 20 de novembro de 2020

Alex Poatan derrotou Thomas Powell por nocaute no 1RMyron Dennis derrotou Dylan Potter por decisão dividida dos juradosVictor Altamirano finalizou Lloyd McKinney com um triângulo no 2RBruno Souza derrotou Guilherme Santos por nocaute técnico no 2RJordan Heiderman finalizou Mauricio Blanco com um mata-leão no 2R