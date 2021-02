Alegando questões éticas, médico do Remo evita detalhes de reprovação do meia Lucas de Sá

A liberação do meia Lucas de Sá, anunciado ainda esta semana como contratado pelo Remo, surpreendeu.

Segundo pesquisa, o nome de Lucas de Sá não está relacionado a nenhuma lesão grave. A reportagem tentou contato com os médicos que integram o Departamento Médico azulino, e ortopodestista Jean Klay evitou o assunto de maneira enfática: "Por questões éticas não podemos divulgar", disse.

Lucas era uma esperança de um bom apoiador, a julgar pelas suas características ofensivas, inclusive, sendo um bom cobrador de faltas. No seu currículo, estão passagens por clubes do sul, como Joinville e Avaí. O Joinville foi o seu último clube, antes do acerto não consolidado com o clube do estádio Baenão.

