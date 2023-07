Alef Manga é emprestado do Coritiba ao Pafos FC, do Chipre

O atacante Alef Manga, do Coritiba, foi emprestado pelo time ao Pafos FC, do Chipre, após ser réu na Operação ‘Penalidade Máxima’, do MP-GO.

Manga tem um acordo envolvendo vínculo até junho de 2024, no valor de 300 mil euros (R$1,7 milhão). Após o período, o time tem a opção de compra por mais 800 mil euros (R$4,1 milhões).

Alef é réu no processo da Operação ‘Penalidade Máxima’, do Ministério Público de Goiás, que investiga a manipulação de resultados de jogos no futebol brasileiro. O ex-Coritiba é acusado de ter manipulado um cartão amarelo no jogo contra o América-MG, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro de 2022. O valor recebido seria de R$45 mil reais.

A denúncia foi apresentada pelo órgão público na última semana. Um dia depois, foi afastado do Coritiba. Sua última partida pelo clube foi diante do América-MG, pela 14° rodada do Brasileirão de 2023.

No empréstimo, o Pafos FC incluiu uma cláusula no contrato caso o jogador seja punido pela justiça desportiva e fique impossibilitado de jogar. Se a medida ocorrer, o clube não pagará nada pelo acordo. Manga tem vínculo com o Coritiba até o final de 2024.

Enquanto aos demais atletas punidos por supostos esquemas de manipulação, restou a punição desportiva apenas no Brasil. Os jogadores ainda têm permissão para atuar em outras ligas.

Operação Penalidade Máxima

Além de Alef Manga, outros seis jogadores foram denunciados pelo MP-GO na última quarta-feira (19), pela nova fase da operação. Mais oito pessoas envolvidas na quadrilha também constam no processo.

A entidade aponta que mais 13 partidas da Série A do Campeonato Brasileiro de 2022 são suspeitas de manipulação.

