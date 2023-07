Alef Manga falta treino no Coritiba após ser denunciado em operação do MP-GO

Alef Manga, atacante do Coritiba, não esteve presente no treino do time nesta sexta-feira (21). O jogador foi denunciado, ontem (20), pelo Ministério Público de Goiás, por estar envolvido em um esquema de manipulação de cartão amarelo em partida do Brasileirão 2022.

O atacante esteve presente no CT da Graciosa pela manhã, mas foi informado que não participaria da atividade.

VEJA MAIS

Manga é acusado de ter manipulado um cartão amarelo em troca de R$45 mil reais de apostadores. O staff e defesa do jogador foram procurados, mas não deram respostas. Enquanto isso, o Coritiba afirma que não irá se pronunciar sobre o caso.

Operação “Penalidade Máxima”

Na última quarta-feira, seis jogadores foram denunciados pelo MP-GO em nova fase da Operação Penalidade Máxima. Outras oito pessoas envolvidas na quadrilha também constam no caso.

Em um dos áudios, o jogador reclama com Diego Porfírio sobre a demora no pagamento pelo cartão recebido no jogo contra o América-MG, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2022. Além disso, também diz que manipularia o jogo contra o Corinthians, pela 37° rodada do campeonato. Porfírio afirmou ter participado do esquema.

Segundo o órgão público, mais de 13 partidas são suspeitas de manipulações de resultados na Série A do Campeonato Brasileiro de 2022.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)