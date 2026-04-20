Alcaraz deixa participação em Roland Garros sob dúvida: 'O próximo exame será crucial' Questionado sobre Roland Garros, Alcaraz mostrou certa preocupação Estadão Conteúdo 20.04.26 15h36 Carlos Alcaraz teve de abandonar o Torneio de Barcelona na segunda rodada e perderá a disputa do Masters 1000 de Madrid por causa de lesão no pulso direito. Por consequência, acabou ultrapassado por Jannik Sinner no topo do ranking e, incomodado, ainda deixa a participação na defesa do título de Roland Garros sob dúvidas. O tenista espanhol está com uma tala de proteção no punho que o impede de treinar por causa das limitações de movimentos. Ele sabe que precisa descansar sob risco de agravar o problema. Afastado totalmente das quadras, o número 2 do mundo esteve presente no Prêmio Laurens, em Madri, e garantiu que está motivado em retornar ao circuito em Roland Garros. Apesar disso, não crava sua presença no segundo Grand Slam da temporada e explica que novos exames serão decisivos. Questionado sobre Roland Garros, Alcaraz mostrou certa preocupação. "Bem, veremos. No final, o próximo teste vai ser, digamos assim, crucial", afirmou, à RTVE, da Espanha, sobre exames médicos a serem realizados durante a semana. "Estamos tentando fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que este teste corra bem." Alcaraz ainda revelou que a espera vem deixando-o angustiado. "Estou tentando ser muito paciente ultimamente. Bem, estamos aguentando firme, só esperando um pouco. Temos alguns exames daqui a alguns dias e, a partir daí, veremos como está a lesão e quais serão os próximos passos. Por enquanto, estou tentando manter o otimismo, mesmo que esses dias estejam sendo longos." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Roland Garros Carlos Alcaraz COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 futebol Sem espaço no Remo, atacante Nico Ferreira pode deixar o clube Jogador não é relacionado desde a terceira rodada da Copa Norte e deve encerrar contrato com a equipe azulina antes do fim do empréstimo 21.04.26 14h18 futebol Bahia tem dois desfalques para duelo contra o Remo na Copa do Brasil Duelo entre o Leão Azul e o Esquadrão de Aço ocorre na quarta-feira (22), na Arena Fonte Nova, em Salvador 21.04.26 12h35 FUTEBOL Meia do Remo sofre lesão grau 2 e desfalca o Leão Azul na Copa do Brasil e no Brasileirão O meia David Braga passou por exames e não joga pelo clube por pelo menos mais três semanas 20.04.26 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES programe-se! Após perder para o Vasco, quando e contra quem será o próximo jogo do Paysandu? Pressionado, o Papão precisa pontuar contra o Itabaiana, em Sergipe 22.04.26 0h08 Futebol Ítalo lamenta queda de rendimento do Paysandu no segundo tempo: 'O Vasco soube aproveitar' Ítalo reconhece bom primeiro tempo do Papão, mas aponta falhas nas finalizações e impacto do gol sofrido cedo na etapa final como determinantes para a derrota em casa 22.04.26 0h14 futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 TRISTEZA Irmã de Renato Gaúcho morre antes de Paysandu x Vasco O treinador não seguirá com o Vasco para o Rio de Janeiro após a partida 21.04.26 22h17