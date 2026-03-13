Alcaraz confirma favoritismo com vitória sobre Norrie e pega Medvedev na semi em Indian Wells No embalo das conquistas do Australian Open e do ATP 500 de Doha, o espanhol ampliou a sua marca invicta e chegou à 16ª vitória seguida Estadão Conteúdo 13.03.26 11h42 Deu a lógica no duelo entre o espanhol Carlos Alcaraz e o britânico Cameron Norrie (29º) em Indian Wells. O líder do ranking da ATP precisou de 1h34 para consolidar a sua vitória em sets diretos sobre o seu rival com parciais de 6/3 e 6/4, na madrugada desta sexta-feira, e, assim, confirmar presença nas semifinais do Masters 1000. Na próxima fase, ele terá pela frente o russo Daniil Medvedev. No embalo das conquistas do Australian Open e do ATP 500 de Doha, o espanhol ampliou a sua marca invicta e chegou à 16ª vitória seguida. Bicampeão em Indian Wells em 2023 e 2024, o desafio agora é manter o foco para buscar mais uma disputa de troféu na Califórnia. Do outro lado, Medevedev chega com moral nesta fase semifinal após despachar o atual campeão do torneio, o britânico Jack Drapper, em vitória por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 7/5. As semifinais da competição estão agendadas para este sábado. A outra semifinal também está definida. Jannik Sinner, número 2 do ranking, não deu chances ao americano Learner Tien (27º) e venceu o jogo por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/2. Quem também confirmou seu favoritismo foi Alexander Sverev (4º), que despachou o francês Arthur Fills (32º) também em sets diretos (6/2 e 6/3). No jogo, Alcaraz iniciou imprimindo um ritmo forte e logo abriu vantagem de 4 a 2. Norrie respondeu com uma quebra no sétimo game diminuindo a diferença, mas parou por aí. O espanhol logo se recuperou, voltou a ser imponente em quadra e fechou a primeira parcial em 6/3. Na volta à quadra, o jogo foi bem movimentado. Norrie abriu 2 a 0, mas não manteve o ritmo e viu Alcaraz voltar a liderar a contagem já no quinto game. A partir daí, o espanhol só usou a experiência para administrar a vantagem, fechar a disputa em 6/4, e garantir a vitória por 2 sets a 0. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Indian Wells Alcaraz Norrie semifinais COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo 13.03.26 10h07 futebol Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira Time azulino perdeu para o Fluminense em casa e segue com três pontos na tabela 13.03.26 9h35 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 Futebol Ganso é poupado e não enfrenta o Remo; Fluminense possui mais dois desfalques Equipe das Laranjeiras pega o Leão Azul nesta quinta-feira (12), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro 12.03.26 16h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES BRASILEIRÃO Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer. 12.03.26 20h58 ESTREIA AMARGA Condé diz que Fluminense foi muito superior e prevê 'muito trabalho' para tornar o Remo competitivo Sem citar posições específicas, ele confirmou que a diretoria já trabalha no mercado para suprir carências do grupo 12.03.26 23h02 NÃO DEU ÁGUIA Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase 12.03.26 23h56 UFC Dana White anuncia luta do paraense Melquizael Costa no UFC; veja data e horário Presidente do UFC confirma confrontos de brasileiros e destaca duelo do paraense contra Arnold Allen em maio 13.03.26 7h56