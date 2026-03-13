Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Alcaraz confirma favoritismo com vitória sobre Norrie e pega Medvedev na semi em Indian Wells

No embalo das conquistas do Australian Open e do ATP 500 de Doha, o espanhol ampliou a sua marca invicta e chegou à 16ª vitória seguida

Estadão Conteúdo

Deu a lógica no duelo entre o espanhol Carlos Alcaraz e o britânico Cameron Norrie (29º) em Indian Wells. O líder do ranking da ATP precisou de 1h34 para consolidar a sua vitória em sets diretos sobre o seu rival com parciais de 6/3 e 6/4, na madrugada desta sexta-feira, e, assim, confirmar presença nas semifinais do Masters 1000. Na próxima fase, ele terá pela frente o russo Daniil Medvedev.

No embalo das conquistas do Australian Open e do ATP 500 de Doha, o espanhol ampliou a sua marca invicta e chegou à 16ª vitória seguida. Bicampeão em Indian Wells em 2023 e 2024, o desafio agora é manter o foco para buscar mais uma disputa de troféu na Califórnia.

Do outro lado, Medevedev chega com moral nesta fase semifinal após despachar o atual campeão do torneio, o britânico Jack Drapper, em vitória por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 7/5. As semifinais da competição estão agendadas para este sábado.

A outra semifinal também está definida. Jannik Sinner, número 2 do ranking, não deu chances ao americano Learner Tien (27º) e venceu o jogo por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/2. Quem também confirmou seu favoritismo foi Alexander Sverev (4º), que despachou o francês Arthur Fills (32º) também em sets diretos (6/2 e 6/3).

No jogo, Alcaraz iniciou imprimindo um ritmo forte e logo abriu vantagem de 4 a 2. Norrie respondeu com uma quebra no sétimo game diminuindo a diferença, mas parou por aí. O espanhol logo se recuperou, voltou a ser imponente em quadra e fechou a primeira parcial em 6/3.

Na volta à quadra, o jogo foi bem movimentado. Norrie abriu 2 a 0, mas não manteve o ritmo e viu Alcaraz voltar a liderar a contagem já no quinto game. A partir daí, o espanhol só usou a experiência para administrar a vantagem, fechar a disputa em 6/4, e garantir a vitória por 2 sets a 0.

