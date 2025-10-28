Capa Jornal Amazônia
Alcaraz cai na estreia em Paris e abre caminho para Sinner retomar liderança do ranking

Estadão Conteúdo

Carlos Alcaraz assumiu o risco de perder o topo do ranking ao abrir mão dos torneios da semana passada. Ao ficar fora dos ATPs 500 da Basileia ou de Viena e ver Jannik Sinner ganhar na Áustria, teve a distância reduzida para 840 pontos. Nesta terça-feira, a precoce eliminação na estreia do Masters 1000 de Paris pela segunda vez na carreira abriu caminho para o italiano resgatar a primeira colocação, desde que saia campeão na França.

Alcaraz entrou em quadra central da Paris La Défense Arena diante do perigoso Cameron Norrie, ex-Top 10 e atual 31º do mundo e até começou bem, com 6 a 4 no primeiro set. Ocorre que o britânico se impôs em quadra e buscou a virada, com 6/3 e 6/4 para aproveitar os tantos erros e desbancar o favorito.

Com 40 a 15 no saque decisivo, Norrie viu a fita impedir sua vitória no primeiro match point, com a bolinha indo para fora. A torcida inflamou na quadra central para incentivá-lo e o saque forte acabou devolvido para fora. O britânico aplaudiu o público um tanto incrédulo após batalha de 2h22.

Alcaraz defendia 100 pontos em Paris, onde não costuma se dar bem e caiu nas oitavas em 2024 - já havia sido sido eliminado na estreia em 2023, contra Roman Safiullin. Depois de bye na estreia, o platinado espanhol não conseguiu impor seu jogo ofensivo, oscilou em grande parte do jogo e acabou derrotado de maneira dura, mas merecida.

Como não esteve na competição na temporada passada, Sinner retomará a liderança caso conquiste o título e os 1000 pontos da disputa. Bastava alcançar as quartas para o espanhol chegar ao ATP Finals em primeiro. Curiosamente, Sinner havia dito na segunda-feira que já não acreditava em chegar ao topo do ranking prevendo grande torneio do "descansado" Alcaraz.

A missão do italiano ainda é dura tamanho o nível da competição. Sinner inicia sua busca para retornar ao topo nesta quarta-feira diante do belga Zizou Bergs. Ele foi desbancado do primeiro lugar justamente por Alcaraz, ao ser batido na final do US Open, em setembro.

tênis

Masters 1000 de Paris

Carlos Alcaraz

Cameron Norrie

Jannik Sinner
