Alcaraz anuncia desistência da Copa Davis por causa de lesão muscular: 'Sinto muitíssimo'

Carlos Alcaraz informou que vai seguir a orientação médica de não competir

Estadão Conteúdo

Carlos Alcaraz, número um do mundo, anunciou nesta terça-feira que não jogará as finais da Copa Davis com a Espanha na Itália devido a uma lesão na coxa. Segundo ele, a decisão foi tomada após uma conversa com os médicos, que aconselharam a sua desistência da competição por equipes.

"Sinto muitíssimo em anunciar que não poderei jogar com a Espanha na Copa Davis em Bolonha", disse ele na rede social X. "Estou com edema na coxa direita e a recomendação médica é não competir", afirmou o jogador que vem reclamando de dores na coxa.

Ele lamentou a sua ausência forçada e externou o prazer que tem em defender a Espanha. "Sempre disse que jogar pela Espanha é a melhor coisa que existe, e estava muito animado para poder ajudar a lutar pela Copa Davis", acrescentou, referindo-se ao troféu do torneio.

Alcaraz lideraria a Espanha em Bolonha contra a República Checa, quarta cabeça de chave, nas quartas de final da Copa Davis na quinta-feira, na esperança de conquistar seu primeiro título da competição. Na temporada passada, ele e a Espanha foram eliminados na primeira rodada da final em Málaga, ofuscando a última partida da brilhante carreira de Rafael Nadal.

O tenista de 22 anos afirmou que deseja "ganhar a Copa Davis um dia... porque para mim, é um torneio muito importante". A Real Federação Espanhola de Tênis confirmou a ausência de Alcaraz e anunciou que o país disputará a fase final da Copa Davis com Jaume Munar, Pedro Martínez, Pablo Carreño e Marcel Granollers.

Alcaraz finaliza uma temporada brilhante, quando mostrou um desempenho excelente. O tenista de 22 anos conquistou oito títulos, incluindo dois Grand Slams (Roland Garros e US Open), além de ter retornado ao topo do ranking.

