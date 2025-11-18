Alcaraz anuncia desistência da Copa Davis por causa de lesão muscular: 'Sinto muitíssimo' Carlos Alcaraz informou que vai seguir a orientação médica de não competir Estadão Conteúdo 18.11.25 9h27 Carlos Alcaraz, número um do mundo, anunciou nesta terça-feira que não jogará as finais da Copa Davis com a Espanha na Itália devido a uma lesão na coxa. Segundo ele, a decisão foi tomada após uma conversa com os médicos, que aconselharam a sua desistência da competição por equipes. "Sinto muitíssimo em anunciar que não poderei jogar com a Espanha na Copa Davis em Bolonha", disse ele na rede social X. "Estou com edema na coxa direita e a recomendação médica é não competir", afirmou o jogador que vem reclamando de dores na coxa. Ele lamentou a sua ausência forçada e externou o prazer que tem em defender a Espanha. "Sempre disse que jogar pela Espanha é a melhor coisa que existe, e estava muito animado para poder ajudar a lutar pela Copa Davis", acrescentou, referindo-se ao troféu do torneio. Alcaraz lideraria a Espanha em Bolonha contra a República Checa, quarta cabeça de chave, nas quartas de final da Copa Davis na quinta-feira, na esperança de conquistar seu primeiro título da competição. Na temporada passada, ele e a Espanha foram eliminados na primeira rodada da final em Málaga, ofuscando a última partida da brilhante carreira de Rafael Nadal. O tenista de 22 anos afirmou que deseja "ganhar a Copa Davis um dia... porque para mim, é um torneio muito importante". A Real Federação Espanhola de Tênis confirmou a ausência de Alcaraz e anunciou que o país disputará a fase final da Copa Davis com Jaume Munar, Pedro Martínez, Pablo Carreño e Marcel Granollers. Alcaraz finaliza uma temporada brilhante, quando mostrou um desempenho excelente. O tenista de 22 anos conquistou oito títulos, incluindo dois Grand Slams (Roland Garros e US Open), além de ter retornado ao topo do ranking. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Copa Davis Alcaraz desistência COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 futebol Casos de racismo contra torcedor e jogador do Remo reacendem debate sobre combate no futebol Episódios foram registrados na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra e são uma demonstração de que o combate ao racismo enfrenta grandes desafios no esporte 20.11.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19