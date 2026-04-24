Alcaraz anuncia ausência em Roma e Roland Garros e pode ver Sinner disparar no topo do ranking O espanhol foi campeão das duas competições em 2025 Estadão Conteúdo 24.04.26 13h47 A lesão no pulso direito é bem mais grave que o previsto e Carlos Alcaraz, cabisbaixo, anunciou nesta sexta-feira que não defenderá as conquistas do Masters 1000 de Roma e de Roland Garros. Após novos exames médicos confirmarem que seria um risco antecipar a volta às quadras, o espanhol pode ver o italiano Jannik Sinner disparar no ranking. "Após os resultados dos testes realizados hoje, decidimos que o mais prudente é sermos cautelosos e não participar em Roma e Roland Garros, à espera de avaliar a evolução para decidir quando voltaremos às quadras. É um momento complicado para mim, mas tenho certeza de que sairemos mais fortes", anunciou Alcaraz. O espanhol foi campeão das duas competições em 2025, o que já o fará perder 3000 pontos no ranking da ATP. Em ambos, derrotou Sinner na decisão. Ou seja, o italiano precisa defender 1200 do vice no Grand Slam e 650 do segundo lugar na Itália. De qualquer maneira, a diferença entre os principais tenistas do circuito vai aumentar consideravelmente, com Sinner já na frente após ganhar do adversário na final de Monte Carlo em 390 pontos. O italiano entrou na disputa do Madrid Open com 13350 pontos, diante de 12960 do espanhol. Depois de suada virada sobre o francês Benjamin Bonzi, parciais de 6/7 (6/8), 6/1 e 6/4 na estreia, nesta sexta-feira, já aumentará a diferença. Caso saia campeão, o líder do ranking subiria para 14.350 pontos. Alcaraz se machucou antes da segunda rodada de Barcelona, quando precisou abandonar o torneio. Ele já havia desistido, também, do Madrid Open (não disputou em 2025) e agora Roma e Roland Garros. O twitter oficial do Grand Slam lamentou a ausência do bicampeão. "Algumas notícias devastadoras, pois Carlos Alcaraz, nosso campeão de 2024 e 2025, não poderá defender seu título em Roland Garros 2026 devido a uma lesão no pulso. Desejando-lhe tudo de melhor na sua recuperação, Carlos, sentiremos sua falta!" Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Roland Garros Roma Carlos Alcaraz Jannik Sinner ranking COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES esportes Clubes do Pará participam de Fórum do CBC e Sindiclubes orienta formação de atletas Assembleia Paraense e outros clubes do Pará estiveram reunidos em Campinas (SP), visando melhorias e capacitação de atletas para ciclos olímpicos 26.04.26 9h00 futebol No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família' Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro 26.04.26 9h00 SÉRIE C Após goleada do Paysandu, Gabriel Mesquita destaca atuação e projeta próximos jogos Goleiro bicolor foi um dos destaques da equipe no jogo, com defesas importantes 25.04.26 20h27 futebol Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C Com boa atuação de Gabriel Mesquita, equipe bicolor supera pressão inicial e constrói goleada 25.04.26 19h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES REMO Remo se manifesta após zagueiro fazer gestos contra a torcida: 'Grave e lamentável' Após jogo contra o Cruzeiro, ainda no gramado do estádio Baenão, zagueiro Tassano fez gestos obscenos contra a torcida ao descer para os vestiários 26.04.26 13h24 Futebol Condé aponta falta de eficiência e improvisos após nova derrota do Remo Técnico vê evolução no desempenho, mas lamenta erros nas finalizações e impacto de desfalques na equipe 25.04.26 21h41 futebol No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família' Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro 26.04.26 9h00 Futebol Estrangeiros ganham espaço no futebol paraense e dividem opiniões sobre custo Com aumento nas últimas temporadas, contratações fora do país geram debate sobre adaptação, investimento e resultados em Remo e Paysandu 26.04.26 8h00