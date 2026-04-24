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Alcaraz anuncia ausência em Roma e Roland Garros e pode ver Sinner disparar no topo do ranking

O espanhol foi campeão das duas competições em 2025

Estadão Conteúdo

A lesão no pulso direito é bem mais grave que o previsto e Carlos Alcaraz, cabisbaixo, anunciou nesta sexta-feira que não defenderá as conquistas do Masters 1000 de Roma e de Roland Garros. Após novos exames médicos confirmarem que seria um risco antecipar a volta às quadras, o espanhol pode ver o italiano Jannik Sinner disparar no ranking.

"Após os resultados dos testes realizados hoje, decidimos que o mais prudente é sermos cautelosos e não participar em Roma e Roland Garros, à espera de avaliar a evolução para decidir quando voltaremos às quadras. É um momento complicado para mim, mas tenho certeza de que sairemos mais fortes", anunciou Alcaraz.

O espanhol foi campeão das duas competições em 2025, o que já o fará perder 3000 pontos no ranking da ATP. Em ambos, derrotou Sinner na decisão. Ou seja, o italiano precisa defender 1200 do vice no Grand Slam e 650 do segundo lugar na Itália.

De qualquer maneira, a diferença entre os principais tenistas do circuito vai aumentar consideravelmente, com Sinner já na frente após ganhar do adversário na final de Monte Carlo em 390 pontos.

O italiano entrou na disputa do Madrid Open com 13350 pontos, diante de 12960 do espanhol. Depois de suada virada sobre o francês Benjamin Bonzi, parciais de 6/7 (6/8), 6/1 e 6/4 na estreia, nesta sexta-feira, já aumentará a diferença. Caso saia campeão, o líder do ranking subiria para 14.350 pontos.

Alcaraz se machucou antes da segunda rodada de Barcelona, quando precisou abandonar o torneio. Ele já havia desistido, também, do Madrid Open (não disputou em 2025) e agora Roma e Roland Garros.

O twitter oficial do Grand Slam lamentou a ausência do bicampeão. "Algumas notícias devastadoras, pois Carlos Alcaraz, nosso campeão de 2024 e 2025, não poderá defender seu título em Roland Garros 2026 devido a uma lesão no pulso. Desejando-lhe tudo de melhor na sua recuperação, Carlos, sentiremos sua falta!"

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