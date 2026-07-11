Al-Hilal prepara nova oferta milionária para Raphinha, diz site Atacante brasileiro Raphinha, titular no Barcelona, teria salário quadruplicado, mas expressou desejo de seguir na Europa Estadão Conteúdo 11.07.26 12h47 Raphinha, atacante brasileiro e titular do Barcelona, pode se tornar reforço do Al-Hilal, da Arábia Saudita, ainda nesta janela de transferências. O clube árabe apresentou uma nova proposta de 80 milhões de euros (aproximadamente R$ 470 milhões) pelo jogador. A investida do Al-Hilal incluiria o quadruplicar do salário atual de Raphinha no clube espanhol. Para viabilizar a negociação, o time saudita conta com o auxílio do PIF (Public Investments Fund), o fundo soberano da Arábia Saudita. No entanto, veículos de imprensa do continente europeu apontaram o desejo do atleta em permanecer no Barcelona, onde renovou contrato até junho de 2028 com aumento salarial. Situação de Raphinha no Barcelona e Seleção Enquanto o futuro de Raphinha não é definido, o técnico Hansi Flick demonstra confiança no camisa 11, esperando contar com ele nas atividades da pré-temporada. O atacante participou da Copa do Mundo pela seleção brasileira, mas sofreu uma lesão muscular na coxa direita em jogo contra o Haiti. Mesmo retornando aos treinos com o elenco, o jogador não entrou mais em campo pelo Brasil no mundial, ficando ausente contra a Escócia e não saindo do banco de reservas contra Japão e Noruega. Desempenho no clube e títulos Apesar de ter terminado em baixa pela seleção brasileira na Copa do Mundo, Raphinha acumula um histórico distinto pelo Barcelona. Desde sua contratação do Leeds United em julho de 2022, ele participou de 177 jogos e marcou 75 gols. Pelo clube espanhol, o atacante conquistou três La Ligas, três Supercopas e uma Taça da Espanha, consolidando sua trajetória na equipe. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Raphinha Barcelona Al-Hilal Futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES COPA DO MUNDO 2026 Argentina e Suíça jogam neste sábado (11) por vaga na semifinal da Copa do Mundo Quem sair vencedor do confronto deste sábado enfrenta, na quarta-feira (15), em Atlanta, o vencedor do duelo entre Inglaterra e Noruega 11.07.26 12h37 COPA DO MUNDO 2026 Copa do Mundo: Miami recebe confronto entre Inglaterra e Noruega neste sábado (11) Seleção Brasileira estaria jogando neste sábado, no lugar da Noruega 11.07.26 12h36 FUTEBOL Paysandu fecha a contratação de zagueiro que estava na Série D; saiba mais Jogador foi contratado por empréstimo junto ao Noroeste-SP 10.07.26 18h15 FUTEBOL Remo: Atacante da base faz jogo-treino na lateral-esquerda e é elogiado por Condé: 'muito potencial' Jovem de 19 anos é cria da base azulina e busca seu espaço no time profissional 10.07.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Jogador da África do Sul morre aos 25 anos dias após disputar a Copa do Mundo de 2026 Jayden jogou pela seleção Sul-Africana 3 vezes este ano 11.07.26 11h14 Liga das Nações Vôlei Feminino: Brasil perde para Tailândia por 3 sets a 0 na Liga das Nações A equipe jogou com o time reserva em partida válida pela Liga das Nações. Próximo desafio é contra os Estados Unidos 11.07.26 8h27 FUTEBOL Paysandu fecha a contratação de zagueiro que estava na Série D; saiba mais Jogador foi contratado por empréstimo junto ao Noroeste-SP 10.07.26 18h15 Futebol Patrimônio do Remo supera R$ 281 milhões e clube divulga maior resultado financeiro de sua história Balanço de 2025 aponta crescimento de mais de 100% em um ano; valor coloca o Leão à frente de tradicionais clubes do futebol brasileiro 10.07.26 19h55