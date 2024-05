Al-Hilal planeja saída do jogador Michael para abrir vaga para estrangeiros, diz site

O ex-atacante do Flamengo, Michael, de 28 anos, pode ser negociado pelo Al-Hilal na próxima janela de transferências. Mesmo sendo considerado um dos destaques do time nesta temporada, clube árabe pode querer buscar abrir espaço para estrangeiros no elenco de 2024 e 2025. As informações são do UOL.

Na próxima temporada, o futebol na Arábia Saudita vai aumentar o limite de jogadores por clube que não são originários do próprio país, passando de oito para dez. Michel, até por ter um contrato de curta duração com o clube, é um dos nomes fortes cogitados para ser transferido.