Al-Hilal anuncia Benzema após Cristiano Ronaldo reclamar de falta de reforços no rival Al-Nassr O clube ignorou a passagem do francês pelo rival árabe. Estadão Conteúdo 02.02.26 19h18 O sonho de Cristiano Ronaldo em ganhar um título do Campeonato Saudita com o Al-Nassr ficou ainda mais complicado. Nesta segunda-feira, após o português se negar a jogar por causa da falta de reforços do time, contrastando com os reforços dos rivais, o líder Al-Hilal oficializou a contratação do centroavante francês Karim Benzema, que rescindiu com o Al-Ittihad. "Karem, na fortaleza de Al-Zaeem", oficializou o Al-Hilal, com uma foto do centroavante francês. O reforço chega para ser companheiro ofensivo do brasileiro Malcom e do uruguaio Darwin Nuñez, também contratado recentemente. "A direção do Al-Hilal Club, liderada por Sua Alteza o Príncipe Nawaf bin Saad, concluiu os trâmites para a assinatura do contrato de transferência do astro francês Karim Benzema para o time principal do Al-Hilal por um período de um ano e meio, em uma negociação que resultou na transferência do jogador sem custos de transferência", completou o clube azul. Com o trio ofensivo, o Al-Hilal espera reencontrar o caminho do título após abrir boa vantagem de sete pontos sobre o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, mas ver a diferença cair para somente um após o 0 a 0 desta segunda com o Al-Ahli - foi o terceiro empate seguido. O Al-Hilal definiu Benzema como "um dos jogadores mais importantes do mundo" e ressaltou seus 34 títulos na carreira, com destaque para as cinco Champions League e os cinco Mundiais com o Real Madrid. O clube ignorou a passagem do francês pelo rival árabe. Em um comunicado frio, o Al-Ittihad apenas oficializou a rescisão, sem agradecimento ao francês. "Foi tomada a decisão de rescindir o contrato com o jogador de futebol do time principal, Karin Benzema", limitou-se a informou o Al-Ittihad.