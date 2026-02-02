Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Al-Hilal anuncia Benzema após Cristiano Ronaldo reclamar de falta de reforços no rival Al-Nassr

O clube ignorou a passagem do francês pelo rival árabe.

Estadão Conteúdo

O sonho de Cristiano Ronaldo em ganhar um título do Campeonato Saudita com o Al-Nassr ficou ainda mais complicado. Nesta segunda-feira, após o português se negar a jogar por causa da falta de reforços do time, contrastando com os reforços dos rivais, o líder Al-Hilal oficializou a contratação do centroavante francês Karim Benzema, que rescindiu com o Al-Ittihad.

"Karem, na fortaleza de Al-Zaeem", oficializou o Al-Hilal, com uma foto do centroavante francês. O reforço chega para ser companheiro ofensivo do brasileiro Malcom e do uruguaio Darwin Nuñez, também contratado recentemente.

"A direção do Al-Hilal Club, liderada por Sua Alteza o Príncipe Nawaf bin Saad, concluiu os trâmites para a assinatura do contrato de transferência do astro francês Karim Benzema para o time principal do Al-Hilal por um período de um ano e meio, em uma negociação que resultou na transferência do jogador sem custos de transferência", completou o clube azul.

Com o trio ofensivo, o Al-Hilal espera reencontrar o caminho do título após abrir boa vantagem de sete pontos sobre o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, mas ver a diferença cair para somente um após o 0 a 0 desta segunda com o Al-Ahli - foi o terceiro empate seguido.

O Al-Hilal definiu Benzema como "um dos jogadores mais importantes do mundo" e ressaltou seus 34 títulos na carreira, com destaque para as cinco Champions League e os cinco Mundiais com o Real Madrid. O clube ignorou a passagem do francês pelo rival árabe.

Em um comunicado frio, o Al-Ittihad apenas oficializou a rescisão, sem agradecimento ao francês. "Foi tomada a decisão de rescindir o contrato com o jogador de futebol do time principal, Karin Benzema", limitou-se a informou o Al-Ittihad.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Saudita

Al-Hilal

Benzema

Al-Nassr

AL-Ittihad

Cristiano Ronaldo
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo pode estrear nova camisa na Série A diante do Mirassol

Leão Azul poderá jogar contra a equipe paulista com o novo uniforme fabricado pela Volt

02.02.26 17h21

Futebol

Vídeo: Equipe da Rede Globo e GE TV visitam o Baenão e fazem bastidores do Remo

A jornalista Sofia Miranda esteve no Baenão e conversou com atletas e funcionários

02.02.26 13h50

futebol

Nos últimos 20 anos, Paysandu perdeu apenas duas vezes para a Tuna Luso; confira

Equipes se enfrentam pela terceira rodada do Parazão na próxima quarta-feira (4)

02.02.26 13h42

futebol

Remo reencontra Mirassol-SP na Série A após único confronto em 2022

Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (4), no Mangueirão, pela segunda rodada do Brasileirão

02.02.26 11h11

MAIS LIDAS EM ESPORTES

NOVA DATA?

Jogo entre Remo e Mirassol pode ser adiado pela Série A; saiba o motivo

Confronto marcado para quarta-feira (4) depende do desfecho de partida do Paulistão; CBF ainda não oficializou mudança

02.02.26 9h56

Futebol

Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação

Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica.

01.02.26 15h38

Futebol

Vídeo: Equipe da Rede Globo e GE TV visitam o Baenão e fazem bastidores do Remo

A jornalista Sofia Miranda esteve no Baenão e conversou com atletas e funcionários

02.02.26 13h50

futebol

Remo reencontra Mirassol-SP na Série A após único confronto em 2022

Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (4), no Mangueirão, pela segunda rodada do Brasileirão

02.02.26 11h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda