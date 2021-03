Ainda sem vencer no Parazão, Tapajós define time titular para jogo contra o Paragominas 

Segundo informações do Tapajós, o time realizou, na manhã deste sábado, no estádio Edilson Abreu, em Santa Izabel do Pará, um coletivo final visando o confronto contra o Paragominas. O treinador Matheus Lima fez as últimas observações e segue pressionado em função da ausência de vitórias: tem um empate, além de uma derrota.

O goleiro Jader foi poupado da movimentação, mas segue viagem com o time. O time principal formou com Paulo Wanzeler, Ayran, Ryan, Douglas e Ricardinho; Paulo Curuá, Rosivan, Juninho e Felipe Vigia; Adauto e Júnior Rato.

O jogo será no estádio Arena Verde, a partir das 10h do próximo domingo (14).