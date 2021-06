Agüero comenta mudança de sede da Copa América: 'Se a situação está complicada, não pode jogar'

Sergio Agüero, novo jogador do Barcelona, apresentou-se à Seleção Argentina para fazer parte do elenco que disputará a próxima edição da Copa América. O jogador falou sobre a mudança de sede da competição e mostrou receio com a situação da pandemia no Brasil.

Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

- Está claro que não estamos bem aqui (na Argentina), então foi uma decisão muito correta da Conmebol. Se está complicado (no Brasil), não se pode jogar. Pelo que escutei, fecharam as fronteiras também (por terra) - disse o atacante argentino.

O jogador argentino também mostrou bastante receio com a situação da pandemia de Covid-19 no Brasil. Segundo Agüero, a Conmebol deveria achar um lugar mais seguro.

- É muito difícil dar opinião. Nós, jogadores, queremos jogar, isso está claro. Acontece que é preciso buscar um lugar para que possa jogar. Não há tempo, já perdemos o ano passado. Houve um ano para ver onde poderia ser e o que poderia acontecer, mas isso muda a cada mês - falou o jogador.

A Argentina entra em campo contra o Chile nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília) em amistoso antes da Copa América.