Agora sem ter vínculo com o Flamengo, Muralha assina pelo Coritiba até março

Com a virada de ano, Alex Muralha passou a não ter mais vínculo com o Flamengo, cujo contrato expirou no dia 31 de dezembro de 2020. E, como estava emprestado ao Coritiba, agora foi adquirido pelo clube paraense ao fechar um acordo até março, visando a reta final do Campeonato Brasileiro.

A informação inicial é do site "GE". Como o Coritiba teve um presidente eleito nesta semana (Renato Follador), ainda não é garantido que Muralha permaneça no Coxa após os três meses do novo contrato. A situação será debatida pelo departamento de futebol posteriormente.

Hoje, Alex é reserva imediato de Wilson. Aos 31 anos, Muralha está no Coritiba desde 2019, quando atuou por 35 partidas e, em ano de redenção, foi essencial para o acesso do clube à Série A. Soma 14 partidas na temporada atual.

Pelo Flamengo, foram 75 jogos em quatro anos de vínculo. A passagem de Alex Muralha pelo Rubro-Negro foi conturbada e gerou diversas críticas ao goleiro, contratado junto ao Figueirense, no fim de 2015, por R$ 4 milhões.