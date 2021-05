Agora na elite, Cuiabá e Juventude empatam na abertura do Brasileirão

O Brasileirão voltou! Nesse sábado (29), coube a Cuiabá e Juventude protagonizarem a estreia do Campeonato Brasileiro Série A. Assim, os clubes fizeram uma partida movimentada no 1º tempo, com Jonatan Cafu abrindo o placar para os mandantes, Wescley e Matheus Peixoto virando para os visitantes. No final, Elton empatou e deu números finais à partida.

Na próxima rodada, o Juventude recebe o Athletico, em casa, no próximo domingo (6), às 18h15. Enquanto isso, o Cuiabá enfrenta o Fluminense, no mesmo dia, às 11h, no Maracanã.

Cuiabá pressiona no início, mas perde o gásJogando em casa, o Cuiabá se sentiu na obrigação de comandar as rédeas da partida e assim fez logo no começo. A equipe de Alberto Valentim trocava passes no ataque e buscava pressionar a saída de bola adversária, mas foi na bola parada que levou perigo. Assim, Clayson cobrou escanteio curto para Uendel, que cruzou para Anderson Conceição cabecear com perigo.

O ímpeto dos mandantes não durou muito, gradualmente o Juventude foi ganhando campo e buscando chegar ao gol de Walter. Mas, assim como o Cuiabá, os gaúchos pegavam no último passe, não levando perigo.

O primeiro gol da história do Cuiabá na eliteO jogo ficou opaco, sem grandes chances para os times, que sofriam com a armação de jogadas. Todavia, aos 28 minutos, Jonathan Cafu roubou a bola no campo de ataque, triangulou com Clayson, invadiu a área, cortou a marcação e chutou forte para marcar o primeiro gol do Brasileirão e do Cuiabá na história da Série A.

A viradaLogo depois, Elton fez corta-luz para Rafael Gava, o volante finalizou colocado e quase fez o segundo. Porém, mais tarde, o Juventude saiu em contra-ataque, Alyson recebeu pela esquerda e cruzou na área. Pepê tentou dominar e errou, a bola sobrou para Wescley chutar forte e empatar a partida.

Três minutos depois, a virada chegou. Capixaba fez boa jogada individual na direita e cruzou. Matheus Peixoto antecipou a marcação e finalizou de primeira.

Segunda etapa começa como a primeiraPrecisando ao menos empatar a partida, o Cuiabá começou o segundo tempo com mais posse de bola e presença no campo ofensivo. Chegou a levar certo perigo novamente com três cruzamentos. Primeiro, Elton se esticou todo, mas não conseguiu chegar e logo depois, Anderson Conceição cabeceou por cima do gol. Aos 12', aproveitou escanteio e cabeceou para o chão.

Cinco minutos depois, João Lucas aproveitou sobra na entrada da área após cobrança de falta e arriscou de fora, quase acertando a meta de Marcelo Carné. Em outra jogada, o lateral cruzou para Elton, que se abaixou e foi atingido por Vitor Mendes. Após reclamações de pênalti, o árbitro foi ao VAR conferir o lance e não marcou irregularidade.

O empate veio!Logo depois, a partida perdeu sabor, e as equipes brigavam no meio-campo e com a bola. Sem criação, João Paulo tentou um chute de fora da área e Walter acompanhou a saída da bola.

Quase no apagar das luzes, aos 41 minutos da segunda etapa, o Cuiabá fez o gol de empate. Guilherme Pato dominou na direita, cruzou na medida e Elton cabeceou para o fundo das redes! Tudo igual e fim de papo.

FICHA TÉCNICACUIABÁ 2 X 2 JUVENTUDELocal: Arena Pantanal, CuiabáData/Horário: 29 de maio de 2021 (sábado), às 19hÁrbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)Árbitro Assistente 1: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL)Árbitro Assistente 2: Brigida Cirilo Ferreira (AL)Quarto Árbitro: Alinor Silva da Paixao (MT)Árbitro de Vídeo: José Cláudio Rocha Filho (SP)Gols: Jonathan Cafu (28'/1T) (1-0), Wescley (42'/1T) (1-1), Matheus Peixoto (45'/1T) (1-2), Elton (41'/2T)Cartões amarelos: Alyson, auxiliar técnico Eduardo Barros (Juventude), João Lucas (Cuiabá)

CUIABÁ: Walter; Lucas Ramon (João Lucas - Intervalo/2T), Marllon, Anderson Conceição e Uendel; Pepê, Rafael Gava (Guilherme Pato - 24'/2T) e Camilo; Jonathan Cafu (Felipe Marques - 37'/2T), Clayson (Rafael Elias - 34'/2T) e Elton. Técnico: Alberto Valentim

JUVENTUDE: Marcelo Carne; Michel (Paulo Henrique - 30'/2T), Vitor Mendes, Rafael Forster e Alyson (Eltinho - 45'/2T); João Paulo, Guilherme Castilho e Wescley; Chico (Marcos Vinicios - 30'/2T), Capixaba (Elton - 45'/2T) e Matheus Peixoto (Fernando Pacheco - 45'/2T). Técnico: Marquinhos Santos.