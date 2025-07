Afinal, por que Pedro não foi nem relacionado para Flamengo x São Paulo?

O atacante Pedro não foi relacionado para a partida entre Flamengo e São Paulo, marcada para este sábado (13), no Maracanã. A decisão foi da comissão técnica, que avaliou que o jogador ainda não apresenta o desempenho físico considerado ideal.

Segundo o entendimento da equipe liderada por Filipe Luís, Pedro segue abaixo do que é exigido para atuar como titular, especialmente após o retorno do Flamengo do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Na competição internacional, o atacante já havia sido preterido nos jogos principais contra Chelsea e Bayern de Munique.

Nas imagens divulgadas pelo clube, Pedro aparece participando das atividades da última sexta-feira (12), inclusive realizando exercícios na academia. A versão oficial do Flamengo é de que ele não foi submetido a treinamentos separados do restante do elenco.

Motivo real?

A ausência do atacante também acontece após uma semana conturbada nos bastidores do clube. Um membro do departamento de futebol do Flamengo afirmou ao colunista Mauro Cezar Pereira que aceitaria negociar Pedro por cerca de 15 milhões de euros, o que gerou desconforto entre dirigentes da diretoria administrativa.

Bruno Henrique e Plata são as alternativas no ataque

Com a ausência de Pedro, as opções de Filipe Luís para ocupar a faixa central do ataque rubro-negro são Bruno Henrique e Plata. O duelo contra o São Paulo marca a volta do time aos gramados após a disputa do Mundial de Clubes.