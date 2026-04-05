Abel Ferreira reclama de calendário do futebol: 'Peço pelo menos 3 dias de descanso' Estadão Conteúdo 05.04.26 23h27 O Palmeiras iniciou com vitória por 2 a 1 sobre o Bahia neste domingo, em Salvador, uma desafiadora sequência como visitante. Agora, o líder do Brasileirão estreia na Libertadores, na quarta-feira, contra o Junior Barranquilla, na Colômbia, e depois, no domingo, encara o Corinthians em Itaquera, pela 11ª rodada do Brasileirão. A programação apertada gerou novas críticas do técnico Abel Ferreira. "Somos um país de tamanho continental. Foram três horas para chegar aqui em Salvador, amanhã seis horas para jogar na Colômbia na quarta, depois seis horas para o Brasil e em dois dias jogar contra o Corinthians", afirmou o técnico português. "Acham que isso é correto? Isso é cuidar do futebol brasileiro e dos jogadores? Isso beneficia a qualidade do futebol brasileiro?" Para o treinador, é necessário oferecer condições para que os jogadores possam atuar com intensidade. "Não estou pedindo uma semana de descanso. Estou pedido pelo menos três dias, assim vai dar para jogar com intensidade e qualidade. Temos que criar condições." O português também reclamou da arbitragem e disse que vai continuar fazendo isso sempre que sentir necessidade. Ele citou o tempo de acréscimo dado por Lucas Casagrande. "Não entendo os oito minutos. Se somar os acréscimos de oito em oito assim em dez jogos temos mais um jogo nas pernas", afirmou ele, ressaltando que não houve parada para hidratação. "Ninguém percebeu isso? Não entendi e ninguém vai mudar, vou reclamar sempre que necessário." Sobre a partida, Abel disse que o Bahia é uma equipe agressiva. "Jogamos várias vezes aqui em Salvador contra o Bahia. Nós vimos desde o início a intensidade que o Bahia jogou. É uma equipe agressiva, que joga excelente futebol. É um jogo sempre difícil, contra uma equipe bem montada." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Abel Ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 futebol Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo 05.04.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 está fora! Dorival Júnior não resiste à nova derrota e é demitido do Corinthians Ao todo, Dorival comandou o Corinthians por 63 jogos 05.04.26 23h07