Abel Ferreira está na mira de clube da Premier League, afirma jornalista inglês Além do comandante palmeirense, Frank Lampard e outros treinadores também estão entre os cotados pelo clube inglês Estadão Conteúdo 10.06.26 16h47 O técnico Abel Ferreira voltou a ter o nome ligado ao futebol inglês. Segundo informações divulgadas pelo jornalista britânico Ben Jacobs, o comandante do Palmeiras passou a integrar a lista de possíveis candidatos analisados pelo Fulham para assumir a equipe na próxima temporada. De acordo com o profissional, o clube londrino retomou a busca por alternativas para o cargo após uma mudança de cenário envolvendo Kieran McKenna. O treinador, que era um dos alvos considerados pela diretoria, decidiu fazer uma pausa na carreira e se afastar temporariamente do futebol. Com isso, o Fulham voltou a avaliar diferentes perfis para o comando técnico. Entre os nomes citados por Ben Jacobs estão Frank Lampard, ex-treinador de Chelsea e Everton, além de Hugo Oliveira, atualmente no Famalicão e que já trabalhou ao lado de Marco Silva. Outro profissional discutido internamente foi Ruben Amorim. No entanto, segundo o jornalista, ainda não há uma definição sobre o interesse do ex-técnico do Manchester United em assumir o projeto esportivo do clube inglês. Nesse contexto, Abel Ferreira surgiu como uma das opções presentes na lista restrita da diretoria. O português vive sua sexta temporada à frente do Palmeiras e acumula uma das trajetórias mais vitoriosas da história do clube, com conquistas nacionais e continentais desde sua chegada, em 2020. Até o momento, não há informações sobre negociações em andamento entre as partes. A publicação de Ben Jacobs aponta apenas que o nome do treinador palmeirense passou a ser considerado entre os candidatos monitorados pelo Fulham para uma eventual mudança no comando da equipe. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Palmeiras Abel Ferreira Fulham COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo negocia acordo com a Adidas e pode deixar a Volt em 2027 Representantes do clube viajarão aos Estados Unidos ainda neste mês para finalizar os ajustes contratuais necessários para a assinatura do acordo. 10.06.26 15h17 Carlos Ferreira O milionário e o glorioso do Pará 10.06.26 14h41 FUTEBOL Com preço promocional, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra a Inter de Limeira Papão tenta retomar a liderança da Série C e encara a Inter de Limeira na Curuzu, após a conquista do hexa na Copa Verde 10.06.26 12h21 Futebol Durante a Copa do Mundo, Remo participa de evento nos Estados Unidos promovido pela CBF Leão Azul é o único representante do Norte no evento, que reúne as 40 clubes do futebol brasileiro 10.06.26 10h54 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo negocia acordo com a Adidas e pode deixar a Volt em 2027 Representantes do clube viajarão aos Estados Unidos ainda neste mês para finalizar os ajustes contratuais necessários para a assinatura do acordo. 10.06.26 15h17 Futebol Durante a Copa do Mundo, Remo participa de evento nos Estados Unidos promovido pela CBF Leão Azul é o único representante do Norte no evento, que reúne as 40 clubes do futebol brasileiro 10.06.26 10h54 PREPARATÓRIO Portugal x Nigéria: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/06) pelo amistoso Portugal e Nigéria fazem amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026; veja as formações e onde assistir ao vivo 10.06.26 15h45 FUTEBOL Arthur Elias vê seleção desrespeitada por árbitra em revés para os EUA: 'Reflexo de xenofobia' O treinador também afirmou que nunca havia se sentido tão desrespeitado por uma equipe de arbitragem ao longo da carreira 10.06.26 9h36