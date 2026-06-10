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Abel Ferreira está na mira de clube da Premier League, afirma jornalista inglês

Além do comandante palmeirense, Frank Lampard e outros treinadores também estão entre os cotados pelo clube inglês

Estadão Conteúdo

O técnico Abel Ferreira voltou a ter o nome ligado ao futebol inglês. Segundo informações divulgadas pelo jornalista britânico Ben Jacobs, o comandante do Palmeiras passou a integrar a lista de possíveis candidatos analisados pelo Fulham para assumir a equipe na próxima temporada.

De acordo com o profissional, o clube londrino retomou a busca por alternativas para o cargo após uma mudança de cenário envolvendo Kieran McKenna. O treinador, que era um dos alvos considerados pela diretoria, decidiu fazer uma pausa na carreira e se afastar temporariamente do futebol.

Com isso, o Fulham voltou a avaliar diferentes perfis para o comando técnico. Entre os nomes citados por Ben Jacobs estão Frank Lampard, ex-treinador de Chelsea e Everton, além de Hugo Oliveira, atualmente no Famalicão e que já trabalhou ao lado de Marco Silva.

Outro profissional discutido internamente foi Ruben Amorim. No entanto, segundo o jornalista, ainda não há uma definição sobre o interesse do ex-técnico do Manchester United em assumir o projeto esportivo do clube inglês.

Nesse contexto, Abel Ferreira surgiu como uma das opções presentes na lista restrita da diretoria. O português vive sua sexta temporada à frente do Palmeiras e acumula uma das trajetórias mais vitoriosas da história do clube, com conquistas nacionais e continentais desde sua chegada, em 2020.

Até o momento, não há informações sobre negociações em andamento entre as partes. A publicação de Ben Jacobs aponta apenas que o nome do treinador palmeirense passou a ser considerado entre os candidatos monitorados pelo Fulham para uma eventual mudança no comando da equipe.

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