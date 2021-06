Abel Ferreira entra no top 3 de técnicos mais longevos do Campeonato Brasileiro

Com a saída do técnico Lisca do comando do América-MG, o português Abel Ferreira entra no top 3 de técnicos com mais tempo no comando de uma equipe no Brasileirão. Atrás de Guto Ferreira e Maurício Barbieri, o técnico ocupa o terceiro lugar na lista.

Contratado em 30 de outubro de 2020, o português tem 227 dias de vínculo com o clube alviverde – seu primeiro jogo aconteceu cinco dias depois do seu anúncio, no dia 5 de novembro, na vitória por 1 a 0 diante do Red Bull Bragantino, em jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Com oito meses no comando técnico alviverde, Abel tem 60 jogos, com 32 vitórias, 12 empates e 16 derrotas, com um aproveitamento de 60%. Tendo disputado nove torneios, com dois em andamento, tem dois títulos na bagagem. No Campeonato Brasileiro, Abel já entrou em campo em 22 oportunidades, com 9 vitórias, 6 empates e 7 derrotas.

No início do torneio nacional, o técnico palmeirense ocupava a quinta posição no ranking – com as saídas de Lisca (primeiro colocado) e Vagner Mancini (quarto colocado), Abel ganha o posto de terceiro mais longevo. Confira o top 3 dos técnicos do Brasileirão:

1º Guto Ferreira (Ceará) – 453 dias2º Maurício Barbieri (Red Bull Bragantino) – 283 dias3º Abel Ferreira (Palmeiras) – 227 dias

O próximo compromisso da equipe palmeirense, com o comando de Abel, é na quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), diante do Juventude, no Alfredo Jaconi, pela quarta rodada do Brasileirão.