Abel Ferreira comanda primeiro treino no Palmeiras; veja como foi

Abel Ferreira, o primeiro técnico português da história do Palmeiras, comandou seu primeiro treino à frente da equipe nesta terça-feira (3).

Auxiliado por Andrey Lopes, que dirigiu o Verdão nas últimas semanas, e pelos portugueses Carlos Martinho e Vítor Castanheira, ambos membros de sua comissão, o treinador de 41 anos contou com a presença dos reservas e jogadores que entraram ao longo do duelo contra o Atlético-MG na noite de ontem (2), casos de Danilo, Gabriel Veron e Willian. Os titulares, por sua vez, realizaram exercícios de recuperação física na parte interna do Centro de Excelência.

Marcos Rocha, quase recuperado de contusão na coxa, participou da maior parte das atividades. Lucas Esteves, por outro lado, cumpriu transição física acompanhado por profissionais do Núcleo de Saúde e Performance e vai demorar um pouco mais para voltar a ser escalado.

O auxiliar técnico Carlos Martinho durante treinamento na Academia de Futebol. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O primeiro dia de Abel Ferreira à frente do PalmeirasNa parte da manhã, o dia foi de muitas reuniões entre Abel Ferreira, diretoria e comissão técnica fixa do Palmeiras. O português busca se inteirar o mais rapidamente possível sobre o calendário e as características dos jogadores do clube, a fim de que possa planejar seus próximos passos. Para isso, ele conta com o auxílio dos dirigentes e dos departamentos de análise do Verdão.

– Foi um dia de muita conversa, muita reunião. O clube está muito bem estruturado, com vários departamentos, é importante que a comunicação seja feita rapidamente, ter o maior número de informações possíveis para fazermos nosso diagnóstico dos jogadores, da estrutura, de toda a logística. Foi, acima de tudo, uma manhã muito preenchida com reuniões – revelou Abel, em entrevista à TV Palmeiras.

– Na parte da tarde, tivemos nossa apresentação a toda a família que trabalha aqui no Centro de Treinamento, porque nosso grande intuito é dar nosso melhor pra ajudar os jogadores. O clube oferece todos os recursos aos profissionais para atingirmos nossos objetivos – completou o treinador.

O técnico Abel Ferreira conversa com diretores, comissão técnica, elenco e funcionários da Academia de Futebol, antes do treinamento. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Antes de iniciar os treinamentos, o português reuniu os funcionários da Academia de Futebol – incluindo jogadores, diretores, equipes de limpeza e segurança, entre outros – para se apresentar, agradecer pelo trabalho e pedir a união de todos em prol do Palmeiras.

Ao longo dos exercícios técnicos, o 'professor' bateu um papo com o elenco para conhecê-los melhor, principalmente os titulares que faziam exercícios regenerativos. Por fim, o técnico comentou que considerou seu primeiro dia como comandante do Alviverde Imponente como ‘muito proveitoso’:

– Foi um dia positivo, de muito trabalho, proveitoso, porque foi o primeiro dia que tivemos contato direto com nossos jogadores, e é isso que queremos, continuar com essa disciplina, com este rigor e exigência. Que esta imagem que os jogadores mostraram ontem (contra o Atlético-MG), de qualidade, organização, intensidade, exigência e compromisso coletivo seja refletida em cada treino e, depois, possamos ver isso em cada jogo.

Abel Ferreira conversa descontraidamente com os titulares do Verdão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Abel Ferreira fará sua estreia pelo Verdão em partidas oficiais na próxima quinta-feira (5), às 19h, contra o Red Bull Bragantino no Allianz Parque, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras possui a vantagem de dois gols no placar e pode perder por até um tento de diferença que estará classificado à próxima fase.

Confira o vídeo da TV Palmeiras sobre o primeiro dia de Abel Ferreira no comando técnico do clube: