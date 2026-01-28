Abel cita Senna e Verstappen para justificar tropeços no Palmeiras: 'Não ganham sempre' Estadão Conteúdo 28.01.26 22h57 No confronto válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético-MG e Palmeiras ficaram no empate em 2 a 2 na Arena MRV. Após o jogo, Abel Ferreira, técnico do clube alviverde, mencionou os pilotos Ayrton Senna e Max Verstappen para analisar os tropeços da equipe na última temporada. "O Ayrton Senna, em 10 (temporadas) ganhou três e perdeu sete. Os torcedores de todas as equipes tem que estar preparados, porque vão perder mais do que ganhar. Nem o Max Verstappen, que também é meio brasileiro, vai ganhar todas", disse o treinador. "O fato de eu perder, não quer dizer que eu seja perdedor. O que define a atitude de um campeão é como eu reajo sobre tudo diante de momentos de adversidade", completou. Além disso, Abel também falou sobre as mudanças na arbitragem do futebol brasileiro implementadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas pregou cautela na avaliação dos resultados. "Para tudo é preciso um caminho, para tudo é preciso tempo, o que eu sinto neste momento é que há uma vontade por parte da CBF de querer fazer coisas diferentes, de querer mudar, de querer profissionalizar", explicou. "Não é porque agora nós vamos profissionalizar os árbitros de um ano para o outro que os erros já vão acabar, os erros da arbitragem vão sempre acontecer. Acredito que em quatro, cinco anos podemos estar mais qualificados", finalizou. O Palmeiras retorna aos gramados no próximo domingo, 1, pelo Campeonato Paulista. Às 20h30 (de Brasília), o time alviverde visita o Botafogo-SP, no duelo válido pela sexta rodada da competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Palmeiras Abel Ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Meia do Paysandu provou açaí e tacacá e destaca a festa da torcida bicolor Caio Mello estreou no Parazão como titular da equipe 28.01.26 17h55 FUTEBOL Lateral uruguaio Facundo Bonifazi é apresentado no Paysandu e se surpreende com a torcida O lateral-esquerdo Facundo Bonifazi acompanhou a partida contra o São Raimundo, a estreia bicolor no Parazão 28.01.26 17h44 FUTEBOL Conheça os adversários dos clubes paraenses na Copa do Brasil 2026 Quatro equipes do Pará entrarão em campo pela primeira e segunda fase da competição 28.01.26 16h56 FUTEBOL Após sorteio, Tuna Luso encara o Tocantinópolis-TO pela segunda fase da Copa do Brasil Lusa terá que encarar viagem ao Tocantins (TO) para pegar o Tocantinópolis-TO 28.01.26 16h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (28/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 28.01.26 7h00 PRA ONDE VAI? Tiquinho rescinde com Santos, publica mensagem enigmática e intriga torcedores do Remo e do Coritiba Atacante está livre no mercado após rescindir contrato de forma amigável com o Santos 27.01.26 19h41 Liga dos Campeões Benfica x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/01) pela Champions League Benfica e Real Madrid jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 28.01.26 16h00 É HOJE! Confronto de Leões marca estreia do Remo na Série A contra o Vitória no Barradão Sem Nico Ferreira e Diego Hernández, suspensos, Leão Azul encara o Vitória nesta quarta-feira, em Salvador, pela primeira rodada do Brasileirão 28.01.26 7h07