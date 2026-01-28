Abel cita Senna e Verstappen para justificar tropeços no Palmeiras: 'Não ganham sempre'

No confronto válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético-MG e Palmeiras ficaram no empate em 2 a 2 na Arena MRV. Após o jogo, Abel Ferreira, técnico do clube alviverde, mencionou os pilotos Ayrton Senna e Max Verstappen para analisar os tropeços da equipe na última temporada.

"O Ayrton Senna, em 10 (temporadas) ganhou três e perdeu sete. Os torcedores de todas as equipes tem que estar preparados, porque vão perder mais do que ganhar. Nem o Max Verstappen, que também é meio brasileiro, vai ganhar todas", disse o treinador.

"O fato de eu perder, não quer dizer que eu seja perdedor. O que define a atitude de um campeão é como eu reajo sobre tudo diante de momentos de adversidade", completou.

Além disso, Abel também falou sobre as mudanças na arbitragem do futebol brasileiro implementadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas pregou cautela na avaliação dos resultados.

"Para tudo é preciso um caminho, para tudo é preciso tempo, o que eu sinto neste momento é que há uma vontade por parte da CBF de querer fazer coisas diferentes, de querer mudar, de querer profissionalizar", explicou.

"Não é porque agora nós vamos profissionalizar os árbitros de um ano para o outro que os erros já vão acabar, os erros da arbitragem vão sempre acontecer. Acredito que em quatro, cinco anos podemos estar mais qualificados", finalizou.

O Palmeiras retorna aos gramados no próximo domingo, 1, pelo Campeonato Paulista. Às 20h30 (de Brasília), o time alviverde visita o Botafogo-SP, no duelo válido pela sexta rodada da competição.