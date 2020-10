99,9%: João Brigatti será o novo treinador do Paysandu

A reportagem confirmou que João Brigatti será anunciado como novo treinador do Paysandu a qualquer momento. Os detalhes de contrato já foram finalizados. Segundo uma fonte, 99,9% da negociação já foi concluída. A única situação pendente é a assinatura do contrato, fato que será viabilizado durante o final desta semana. Brigatti será o terceiro treinador do ano na equipe bicolor - antes dele, estiveram Hélio dos Anjos e Matheus Costa.

Brigatti, inclusive, já esteve no Papão em 2018 e 2019. Foi desligado alegando interferência no trabalho por parte da diretoria. As polêmicas se somaram com acusações do atual presidente do Paysandu, Ricardo Gluck Paul, relacionada a uma suposta interferência do departamento médico na escalação do zagueiro Micael. No entanto, a situação foi contornada e o treinador está de volta.