76ers x Bulls: veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (07/03), pela NBA

A bola vai subir para Philadelphia 76ers x Chicago Bulls às 21h (horário de Brasília) desta segunda-feira (07/03), pela rodada regular da NBA. O duelo ocorrerá na Wells Fargo Center, na Filadélfia, nos Estados Unidos da América. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Philadelphia 76ers x Chicago Bulls ao vivo?

A partida Philadelphia 76ers x Chicago Bulls pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pelo canal de streaming Star+, às 21h (horário de Brasília).

Como Philadelphia 76ers x Chicago Bulls​ chegam para o jogo?

A equipe dos 76ers está na vice-liderança do Leste, com 39 vitórias e 24 derrotas. Do outro, os Bulls ocupam a quarta colocação, com 39 vitórias e 25 derrotas. Será uma briga direta por posições na parte de cima da tabela.

Possíveis escalações

Philadelphia 76ers: Embiid, Harris, Thybule, Maxey e Korkmaz

Chicago Bulls: DeMar DeRozan, Ayo Dosunmu, Zach LaVine, Javonte Green e Nikola Vucevic

Ficha técnica

Philadelphia 76ers x Chicago Bulls

National Basketball Association

Local: Wells Fargo Center, Filadélfia

Data/Horário: 07 de março de 2022, às 21h