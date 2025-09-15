5 jogos-chave de Palmeiras e Flamengo que podem decidir o título do Brasileirão 2025 Estadão Conteúdo 15.09.25 13h28 Em mais uma temporada, Flamengo e Palmeiras se colocam como os favoritos para a conquista do Campeonato Brasileiro. A disputa, que ainda conta com o Cruzeiro, deve se estreitar entre cariocas e paulistas ao longo do segundo turno. Atualmente, apenas quatro pontos separam o líder e vice-líder do Brasileirão. Na ponta da tabela, o Flamengo de Filipe Luís disputará 16 partidas até o fim da competição. Neste fim de semana, manteve a vantagem na ponta da tabela ao vencer o Juventude por 2 a 0 no Alfredo Jaconi, algo que não ocorria desde 1997. O Palmeiras, por sua vez, fez valer a força do mando de campo para golear o Internacional por 4 a 1 no Allianz Parque. Vale destacar que, virtualmente, os times têm apenas um ponto de diferença, já que a equipe de Abel Ferreira tem um jogo a menos e, caso vença, diminui a vantagem do rival. No primeiro turno, as equipes se enfrentaram no Allianz Parque, em um dos últimos compromissos antes da disputa do Mundial de Clubes. O Flamengo ainda enfrentará, até o final da competição, todas as equipes do G-7. Em outubro e início de novembro, quatro partidas surgem como decisivas para a equipe de Filipe Luís, contra aqueles que podem ameaçar a liderança e, consequentemente, evitar o título rubro-negro. No dia 2 de outubro, o Flamengo recebe o Cruzeiro, rival direto pelo título, no Maracanã. Caso a diferença de pontos se mantenha até este confronto, os cariocas podem terminar a rodada com nove pontos a seu favor na disputa com os cruzeirenses. No primeiro turno, com gol de Gabigol já nos acréscimos, o Cruzeiro triunfou sobre o rival no Mineirão, por 2 a 1. Depois, Bahia (5 de outubro) e Botafogo (previsto para 25 de outubro), 5º e 6º colocado do Brasileirão, se colocam como obstáculos para Filipe Luís. Serão dois jogos como visitante, na Arena Fonte Nova, em Salvador, e no Estádio Nilton Santos. O Flamengo não perdeu os confrontos no primeiro turno, somando quatro pontos nas partidas, mas não terá o fator casa desta vez. Já na rodada seguinte, o duelo com o Palmeiras, no Maracanã, pode representar uma final antecipada no Brasileirão. Ainda com data a ser confirmada pela CBF, o confronto, previsto para 5 de novembro, caso os times mantenham o aproveitamento até lá, a partida pode valer a liderança isolada da competição, com Abel Ferreira e seus comandados podendo assumir a ponta da tabela. Ainda, na última rodada do Brasileirão, Mirassol x Flamengo, no Maião, se coloca como mais um jogo-chave no caminho do time rubro-negro neste ano. No primeiro turno, o Flamengo encontrou dificuldades para vencer os paulistas por 2 a 1, no Maracanã. Além disso, o Mirassol, quarto colocado no Brasileirão, faz campanha surpreendente e foi derrotado em apenas três oportunidades nesta temporada. PALMEIRAS: CLÁSSICOS E CONFRONTOS COM OS LÍDERES Além de Flamengo x Palmeiras, a equipe de Abel Ferreira terá, na rodada seguinte, mais um confronto direto pela liderança do Brasileirão. Em seus domínios, a equipe receberá o Cruzeiro. A depender dos resultados até lá, os mineiros podem chegar para o confronto jogando pela liderança, já que dois pontos separam as equipes na tabela. Até o final do Brasileirão, o Palmeiras também terá três clássicos, com São Paulo (no MorumBis), Santos (no Allianz Parque) e novamente com o rival alvinegro, em duelo adiado do primeiro turno, pelo Mundial de Clubes, na Vila Belmiro. No primeiro turno, o Palmeiras derrotou o São Paulo, na Arena Crefisa Barueri, por 1 a 0, com gol de Vitor Roque. O Santos, por sua vez, enfrentará o Palmeiras pela primeira vez desde 2023, quando foi rebaixado para a Série B. Naquele ano, os santistas, que lutavam na parte de baixo da tabela, conseguiram vencer o rival por 2 a 1, também em Barueri. Vale ressaltar que, tanto para Palmeiras, quanto para Flamengo, esses compromissos pelo Brasileirão podem ser intercalados por duelos do mata-mata da Libertadores. Nas quartas de final, enfrentarão duelos argentinos com River Plate e Estudiantes, respectivamente. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Palmeiras Flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Com empate em casa, Paysandu diminui distância para sair do Z-4; confira Clube bicolor contou com o tropeço dos adversários e conseguiu diminuir o prejuízo 15.09.25 12h21 Futebol Público do Paysandu em empate contra o América-MG foi o menor do clube na Série B 2025 Mesmo com queda de público, clube terá seis jogos em Belém para tentar reagir na competição 15.09.25 12h16 Será que dá? Paysandu precisa mais que dobrar aproveitamento para se livrar da queda à Série C; veja números Papão faz as contas para tentar evitar o rebaixamento da Série B 15.09.25 11h35 TABU Remo nunca foi derrotado pelo Atlético-GO em Belém; confira o retrospecto Partida válida pela 27ª rodada será neste sábado (20), às 20h30, na capital paraense. 15.09.25 10h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES TABU Remo nunca foi derrotado pelo Atlético-GO em Belém; confira o retrospecto Partida válida pela 27ª rodada será neste sábado (20), às 20h30, na capital paraense. 15.09.25 10h31 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 15.09.25 7h00 Futebol Público do Paysandu em empate contra o América-MG foi o menor do clube na Série B 2025 Mesmo com queda de público, clube terá seis jogos em Belém para tentar reagir na competição 15.09.25 12h16 Será que dá? Paysandu precisa mais que dobrar aproveitamento para se livrar da queda à Série C; veja números Papão faz as contas para tentar evitar o rebaixamento da Série B 15.09.25 11h35