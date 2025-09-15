Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

5 jogos-chave de Palmeiras e Flamengo que podem decidir o título do Brasileirão 2025

Estadão Conteúdo

Em mais uma temporada, Flamengo e Palmeiras se colocam como os favoritos para a conquista do Campeonato Brasileiro. A disputa, que ainda conta com o Cruzeiro, deve se estreitar entre cariocas e paulistas ao longo do segundo turno. Atualmente, apenas quatro pontos separam o líder e vice-líder do Brasileirão.

Na ponta da tabela, o Flamengo de Filipe Luís disputará 16 partidas até o fim da competição. Neste fim de semana, manteve a vantagem na ponta da tabela ao vencer o Juventude por 2 a 0 no Alfredo Jaconi, algo que não ocorria desde 1997. O Palmeiras, por sua vez, fez valer a força do mando de campo para golear o Internacional por 4 a 1 no Allianz Parque.

Vale destacar que, virtualmente, os times têm apenas um ponto de diferença, já que a equipe de Abel Ferreira tem um jogo a menos e, caso vença, diminui a vantagem do rival. No primeiro turno, as equipes se enfrentaram no Allianz Parque, em um dos últimos compromissos antes da disputa do Mundial de Clubes.

O Flamengo ainda enfrentará, até o final da competição, todas as equipes do G-7. Em outubro e início de novembro, quatro partidas surgem como decisivas para a equipe de Filipe Luís, contra aqueles que podem ameaçar a liderança e, consequentemente, evitar o título rubro-negro.

No dia 2 de outubro, o Flamengo recebe o Cruzeiro, rival direto pelo título, no Maracanã. Caso a diferença de pontos se mantenha até este confronto, os cariocas podem terminar a rodada com nove pontos a seu favor na disputa com os cruzeirenses. No primeiro turno, com gol de Gabigol já nos acréscimos, o Cruzeiro triunfou sobre o rival no Mineirão, por 2 a 1.

Depois, Bahia (5 de outubro) e Botafogo (previsto para 25 de outubro), 5º e 6º colocado do Brasileirão, se colocam como obstáculos para Filipe Luís. Serão dois jogos como visitante, na Arena Fonte Nova, em Salvador, e no Estádio Nilton Santos. O Flamengo não perdeu os confrontos no primeiro turno, somando quatro pontos nas partidas, mas não terá o fator casa desta vez.

Já na rodada seguinte, o duelo com o Palmeiras, no Maracanã, pode representar uma final antecipada no Brasileirão. Ainda com data a ser confirmada pela CBF, o confronto, previsto para 5 de novembro, caso os times mantenham o aproveitamento até lá, a partida pode valer a liderança isolada da competição, com Abel Ferreira e seus comandados podendo assumir a ponta da tabela.

Ainda, na última rodada do Brasileirão, Mirassol x Flamengo, no Maião, se coloca como mais um jogo-chave no caminho do time rubro-negro neste ano. No primeiro turno, o Flamengo encontrou dificuldades para vencer os paulistas por 2 a 1, no Maracanã. Além disso, o Mirassol, quarto colocado no Brasileirão, faz campanha surpreendente e foi derrotado em apenas três oportunidades nesta temporada.

PALMEIRAS: CLÁSSICOS E CONFRONTOS COM OS LÍDERES Além de Flamengo x Palmeiras, a equipe de Abel Ferreira terá, na rodada seguinte, mais um confronto direto pela liderança do Brasileirão. Em seus domínios, a equipe receberá o Cruzeiro. A depender dos resultados até lá, os mineiros podem chegar para o confronto jogando pela liderança, já que dois pontos separam as equipes na tabela.

Até o final do Brasileirão, o Palmeiras também terá três clássicos, com São Paulo (no MorumBis), Santos (no Allianz Parque) e novamente com o rival alvinegro, em duelo adiado do primeiro turno, pelo Mundial de Clubes, na Vila Belmiro.

No primeiro turno, o Palmeiras derrotou o São Paulo, na Arena Crefisa Barueri, por 1 a 0, com gol de Vitor Roque. O Santos, por sua vez, enfrentará o Palmeiras pela primeira vez desde 2023, quando foi rebaixado para a Série B. Naquele ano, os santistas, que lutavam na parte de baixo da tabela, conseguiram vencer o rival por 2 a 1, também em Barueri.

Vale ressaltar que, tanto para Palmeiras, quanto para Flamengo, esses compromissos pelo Brasileirão podem ser intercalados por duelos do mata-mata da Libertadores. Nas quartas de final, enfrentarão duelos argentinos com River Plate e Estudiantes, respectivamente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Brasileirão

Palmeiras

Flamengo
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Com empate em casa, Paysandu diminui distância para sair do Z-4; confira

Clube bicolor contou com o tropeço dos adversários e conseguiu diminuir o prejuízo

15.09.25 12h21

Futebol

Público do Paysandu em empate contra o América-MG foi o menor do clube na Série B 2025

Mesmo com queda de público, clube terá seis jogos em Belém para tentar reagir na competição

15.09.25 12h16

Será que dá?

Paysandu precisa mais que dobrar aproveitamento para se livrar da queda à Série C; veja números

Papão faz as contas para tentar evitar o rebaixamento da Série B

15.09.25 11h35

TABU

Remo nunca foi derrotado pelo Atlético-GO em Belém; confira o retrospecto

Partida válida pela 27ª rodada será neste sábado (20), às 20h30, na capital paraense.

15.09.25 10h31

MAIS LIDAS EM ESPORTES

TABU

Remo nunca foi derrotado pelo Atlético-GO em Belém; confira o retrospecto

Partida válida pela 27ª rodada será neste sábado (20), às 20h30, na capital paraense.

15.09.25 10h31

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira

15.09.25 7h00

Futebol

Público do Paysandu em empate contra o América-MG foi o menor do clube na Série B 2025

Mesmo com queda de público, clube terá seis jogos em Belém para tentar reagir na competição

15.09.25 12h16

Será que dá?

Paysandu precisa mais que dobrar aproveitamento para se livrar da queda à Série C; veja números

Papão faz as contas para tentar evitar o rebaixamento da Série B

15.09.25 11h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda