19 de Fevereiro vira 'Dia do Futebol Feminino' no estado do Rio em homenagem a Marta

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) aprovou a lei que define o dia 19 de fevereiro como "Dia do Futebol Feminino" no estado. A criação da data comemorativa visa divulgar para a população fluminense a importância do esporte e, para também homenagear a atacante da Seleção Brasileira, foi escolhido o dia de nascimento de Marta.

- O futebol feminino brasileiro é um dos mais vitoriosos do mundo e a melhor data para se comemorar é o dia do aniversário de sua maior jogadora, a Marta - disse Enfermeira Rejane, deputada estadual do PCdoB que é a relatora do projeto.

A atuação mais recente de Marta, 35 anos, na Seleção Brasileira foi na SheBelieves Cup, onde ela marcou um gol nos três jogos disputados.