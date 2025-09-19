Capa Jornal Amazônia
13ª Copa Pará e 12ª Copa S.T.R de Fisiculturismo acontecem nos dias 19 e 20 de setembro, em Belém

Uma das novidades deste ano será a inclusão da categoria para novatos, que dará a oportunidade a estreantes no fisiculturismo de competirem pela primeira vez em um campeonato oficial

Luiz Guillherme Ramos
fonte

O fisiculturismo paraense vem ganhando destaque no cenário nacional com eventos de alto nível. (Divulgação)

O Teatro Estação Gasômetro será palco de um dos maiores eventos de fisiculturismo do país: a 13ª Copa Pará e a 12ª Copa STR, marcadas para os dias 19 e 20 de setembro. A competição é aberta a atletas de todo o Brasil e terá 56 categorias em disputa.

De acordo com Rosivan Cardoso, presidente da Federação Paraense de Fisiculturismo (IFBBPA), a expectativa é de grande adesão. “Já temos 99 atletas confirmados, mas a previsão é chegar a 200 inscritos até o início do evento”, destaca.

A programação iniciou nesta sexta (19), com a pesagem oficial, realizada entre 9 da manhã e 15 horas. Já no sábado, o dia fica reservado para as apresentações de todas as categorias, a partir das 11 horas. Os ingressos antecipados custam R$ 30,00 e podem ser vendidos através do número (91) 98287-4064. No dia do evento será cobrado o valor de R$ 40,00.

Uma das novidades deste ano será a inclusão da categoria para novatos, que dará a oportunidade a estreantes no fisiculturismo de competirem pela primeira vez em um campeonato oficial. Além disso, o torneio terá caráter classificatório para o Mister Universo Brasil, que será realizado nos dias 25 e 26 de outubro, em Belo Horizonte. “Todos os atletas, independentemente da colocação, estarão automaticamente classificados para a competição internacional”, explicou Rosivan.

A competição reunirá nomes de diversos estados, como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, bem como terá a presença VIP de fisiculturistas paraense que vêm brilhando em competições de renome internacional, entre elas Roberto Costa, tetracampeão brasileiro e tetracampeão mundial, Suzane Cruz, campeã brasileira da categoria Master, e Igor Purcell, atual campeão mundial.

“É um evento que já tem tradição e é aberto às federações filiadas à Confederação Brasileira. Portanto, chegamos a nossa 13ª edição com alto nível, o que torna a competição imperdível para atletas e amantes do fisiculturismo”, completa Rosivan.

