13ª Copa Pará e 12ª Copa S.T.R de Fisiculturismo acontecem nos dias 19 e 20 de setembro, em Belém Uma das novidades deste ano será a inclusão da categoria para novatos, que dará a oportunidade a estreantes no fisiculturismo de competirem pela primeira vez em um campeonato oficial Luiz Guillherme Ramos 19.09.25 17h15 O fisiculturismo paraense vem ganhando destaque no cenário nacional com eventos de alto nível. (Divulgação) O Teatro Estação Gasômetro será palco de um dos maiores eventos de fisiculturismo do país: a 13ª Copa Pará e a 12ª Copa STR, marcadas para os dias 19 e 20 de setembro. A competição é aberta a atletas de todo o Brasil e terá 56 categorias em disputa. De acordo com Rosivan Cardoso, presidente da Federação Paraense de Fisiculturismo (IFBBPA), a expectativa é de grande adesão. “Já temos 99 atletas confirmados, mas a previsão é chegar a 200 inscritos até o início do evento”, destaca. A programação iniciou nesta sexta (19), com a pesagem oficial, realizada entre 9 da manhã e 15 horas. Já no sábado, o dia fica reservado para as apresentações de todas as categorias, a partir das 11 horas. Os ingressos antecipados custam R$ 30,00 e podem ser vendidos através do número (91) 98287-4064. No dia do evento será cobrado o valor de R$ 40,00. VEJA MAIS Paraenses brilham no Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo, com direito a tetracampeonato; veja Roberto Costa garantiu o quarto título na categoria classic master Fisiculturismo ganha força no Pará e conquista espaço nacional com atletas de destaque Com crescente adesão e apoio institucional, o esporte se consolida no estado Mulheres fisiculturistas: superando a depressão e preconceitos por meio do esporte Descubra a jornada diária e os obstáculos enfrentados pelas competidoras determinadas a alcançar a evolução contínua do desempenho físico e corporal Uma das novidades deste ano será a inclusão da categoria para novatos, que dará a oportunidade a estreantes no fisiculturismo de competirem pela primeira vez em um campeonato oficial. Além disso, o torneio terá caráter classificatório para o Mister Universo Brasil, que será realizado nos dias 25 e 26 de outubro, em Belo Horizonte. “Todos os atletas, independentemente da colocação, estarão automaticamente classificados para a competição internacional”, explicou Rosivan. A competição reunirá nomes de diversos estados, como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, bem como terá a presença VIP de fisiculturistas paraense que vêm brilhando em competições de renome internacional, entre elas Roberto Costa, tetracampeão brasileiro e tetracampeão mundial, Suzane Cruz, campeã brasileira da categoria Master, e Igor Purcell, atual campeão mundial. “É um evento que já tem tradição e é aberto às federações filiadas à Confederação Brasileira. Portanto, chegamos a nossa 13ª edição com alto nível, o que torna a competição imperdível para atletas e amantes do fisiculturismo”, completa Rosivan. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave fisiculturismo mais esportes copa pará de fisiculturismo bodybuilder COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo divulga os relacionados para jogo contra o Atlético-GO; veja quem estará no time Leão Azul encara o Dragão neste sábado (20), no Baenão, pela 27ª rodada da Série B 19.09.25 17h34 SÉRIE B 'Estamos devendo essa vitória dentro de casa', diz Caio Vinícius sobre desafio do Remo no Baenão Volante destacou importância da concentração contra o Atlético-GO, adversário que soma altos números de cartões e faltas na Série B 19.09.25 16h05 MMA Sport Club Jacundá recebe a 13ª edição do Açaí Fight Combat com Wender Farias x Ítalo Vanor na luta principal 19.09.25 14h19 Pioneirismo Exclusivo: Vasco vai leiloar camisas usadas e autografadas para ajudar a Basílica de Nazaré Peças foram usadas pelo goleiro Léo Jardim, o lateral-esquerdo Lucas Piton e o atacante argentino Pablo Vegetti. 19.09.25 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (19/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Campeonato Italiano, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 19.09.25 7h00 Futebol Remo anuncia novo lote de ingressos para jogo contra o Atlético-GO no Baenão Partida ocorre no sábado (20) e marca o retorno do clube ao Baenão 19.09.25 9h02 Futebol Zagueiro da Premier League elege torcida do Remo como a mais surpreendente: 'Não parava de cantar' Murillo recordou o duelo de 2023, quando o Remo venceu o Corinthians no Mangueirão, mas acabou eliminado nos pênaltis. 19.09.25 11h35 ESPORTES Vasco anuncia venda on-line de camisas em homenagem ao Círio de Nazaré Lançamento celebra a devoção e a tradição do Círio, com distribuição nacional e frete gratuito para Belém 19.09.25 8h12