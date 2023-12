Novas tecnologias impulsionam o mercado do audiovisual e possibilitam diversificação em Belém

O mercado do audiovisual é um dos que mais vêm se reinventando, principalmente, após o período da pandemia. As tecnologias, os conteúdos e as plataformas estão modificando e o mercado vem acompanhando o ritmo. Bruno Matos é proprietário da BM7 Fotofilmes, em Belém, e faz uma avaliação acerca das principais transformações desse seguimento.

A BM7 Fotofilmes, fundada em 2015, tem uma trajetória marcada com visão única de transformar momentos em memórias duradouras. Ao longo de todos esses anos, Bruno diz que o modo de trabalho passou por algumas mudanças, que passam desde novas tecnologias, novas profissões e também o comportamento dos clientes.

O avanço tecnológico possibilita com que o resultado dos trabalhos seja de maior qualidade. Bruno recorda que desde quando iniciou com a produtora começou a investir em novos equipamentos como forma de melhorar a qualidade de seus serviços.

"A gente percebe que com as novas tecnologias de câmeras e lentes é possível ter um resultado diferenciado do trabalho. A gente faz a comparação dos resultados de hoje com trabalhos anteriores e é possível identificar”, explica o proprietário da agência.

Depois dos smartphones, tudo mudou

Outro fator de mudança de cenário do mercado identificado por Bruno é com relação a introdução dos telefones celulares para a criação de conteúdos. “Ainda com as novas tecnologias, os telefones celulares ganharam espaço e ainda acabou possibilitando uma nova profissão, o social media, que hoje em dia compete com a gente", destaca o profissional.

Mas além das novas tecnologias, Bruno informa que há uma mudança no comportamento dos consumidores, principalmente após a pandemia. “Nós nunca trabalhamos tanto como nos últimos dois anos. A ideia que se tem é que, diante de todas as restrições e dificuldades que as pessoas passaram com esse momento pandêmico, hoje as pessoas querem viver e investir nas suas comemorações e eventos”, avalia.

Mas a pandemia também trouxe novas possibilidades de trabalho, pois com a disseminação das lives, que permanecem até hoje, as empresas de conteúdos audiovisuais acabaram ganhando novas possibilidades de serviços.

“As redes sociais têm um papel importante para a abertura do mercado, pois hoje em dia a empresa é contratada para fazer transmissão ao vivo com qualidade. Além de também produzir material de vídeo e foto. As pessoas querem apresentar seus conteúdos para ganhar seguidores e maior engajamento e já perceberam sobre a importância de divulgar conteúdos com boa qualidade”, analisa Bruno.

A BM7 FOTOFILMES faz trabalhos no Pará e fora do estado e a avaliação que Bruno faz com relação ao movimento do mercado no Pará para demais regiões é justamente com relação ao comportamento do cliente. “Eu percebo que o paraense é um povo caloroso e festivo, gosta de investir nessas comemorações. Já passamos por alguns estados e percebemos que o investimento é diferente. Lá fora as pessoas costumam fazer eventos mais intimistas, já os pacotes contratados pelos paraenses são mais grandiosos”, explica Bruno Matos.

A BM7 Fotofilmes Constrói seu Legado no Mercado de Eventos no dinâmico universo da fotografia e vídeos voltados para eventos sociais e empresariais.

Em um mundo onde os caminhos muitas vezes são predefinidos, a história de Bruno Matos destaca-se como um testemunho de coragem, determinação e a busca incansável pela realização pessoal. De soldado a contador de histórias visuais, sua jornada é uma ode à paixão que superou as barreiras do convencional.

O ponto de virada veio quando ele, confrontando seus próprios anseios e desejos, tomou a decisão de deixar as forças armadas para seguir sua paixão pela arte visual. Muitos questionaram sua escolha, mas para ele, era uma busca pela autenticidade e por contar histórias de uma maneira única e pessoal.

Hoje, Bruno Matos construiu um legado visual, captando não apenas imagens, mas emoções, histórias e momentos que transcendem as limitações da linguagem. Seu trabalho, repleto de sensibilidade e autenticidade, tem o poder de transportar os espectadores para mundos inexplorados e despertar emoções profundas.