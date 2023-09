Produção audiovisual criativa é o segredo para se destacar nas redes sociais

Formada em Comunicação Social - Publicidade e Marketing, Tuany Leal (@tuanypublicitaria_) tem se dedicado ao longo dos últimos cinco anos ao mercado de marketing digital, com foco nas redes sociais. “Comecei em uma agência de publicidade em 2019 a 2020 depois conseguir muitos clientes, sai do CLT e abri a minha própria agência. Hoje trabalho mais focado no meu branding pessoal na TL produção criativa e atendo mais de 15 clientes em Belém, Castanhal e Santa Isabel, tenho uma equipe que me ajuda e nosso foco é criação de conteúdo, fotografia e vídeos para as redes sócias, integrar as empresas e fazê-las crescer nesse mundo”, pontua.

Entre as várias características que o mercado pede de um profissional, Tuany consgeue entregar muitas delas, hoje, ela desenvolve as funções de social media, videomaker, creator e design. “A gente se vira nos 300, não é nem nos 30, é correria demais, no meio disso ter que cuidar de si e da saúde, família e marido é essencial, o maior desafio é às vezes arranjar tempo mesmo, às vezes ir até o limite não é o certo, saber parar e tomar um tempo para si pode sim ser um desafio, mas que devemos buscar torná-lo um hábito”, diz ao falar sobre as suas multifunções.

A ‘TL produção criativa’ tem foco em marketing digital e audiovisual, e tem Tuany Leal como CEO. Uma mulher que se destaca no mercado digital, que atualmente pede cada vez mais um posicionamento das marcas, sejam eles empresas ou pessoas.

“Eu amo trabalhar com vídeo hoje, antigamente não fazia, mas estou tentando aprender cada vez mais para levar o melhor para os meus clientes”, revela a empreendedora, que tem descoberto algumas paixões na sua rotina, como ela citou o audiovisual.

Em constante evolução, as redes sociais mudam constantemente as suas entregas orgânicas, ou seja, ela exige um profissional cada vez mais apto para fazer esse tipo de trabalho, além claro, dessa pessoa estar sempre se atualizando com as demandas do mercado.

Por exemplo, Tuany Leal se apaixonou pela produção de vídeo e as redes sociais também estão em um momento em que esse tipo de conteúdo tem uma entrega maior. Em pesquisa realizada pela Emplifi, ex-Socialbakers, em 2022, revelou o desempenho da funcionalidade, quantificando o seu impacto e o seu crescimento, o levantamento mostrou que a contagem mediana de interações nos Reels é quase 40% maior do que as postagens de vídeo tradicionais no Instagram.

“O audiovisual está em expansão, ainda existem poucas pessoas dentro da nossa região que fazem um bom audiovisual, muitas vezes ter o melhor equipamento não vai ter o melhor resultado, pois depende da visão, criatividade e organização. Mas que cresce a cada dia sim, e espero que como eu, as pessoas estejam tentando sempre se aprimorar e melhorar seu trabalho no audiovisual, seja com estudo, equipamento, criatividade e organização, pois sem esse último nada anda e nada dá certo”, avalia Tuany Leal.

“As redes sociais são a ponte para que o audiovisual hoje se transborde de todas as formas, é ele que conecta mais que tudo hoje em dia, não que outras coisas caiam em desuso como postes estáticos ou textos, mas o audiovisual transcende o olhar, a memória e experiência do cliente dentro e fora da mídia, por isso a importância deste para se destacar no mercado, sua conexão e sua dimensão”, finaliza a profissional.