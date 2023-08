Publicação em áudio no instagram: rede social testa novo recurso; veja

Um novo recurso, agora em áudio, está sendo testado pelo Instagram. A novidade foi compartilhada pelo chefe da rede social Adam Mosseri, na última quinta-feira (17). De acordo com o empresário, a ferramenta permitirá que usuários publiquem áudios na própria aba de notas, popularmente conhecido como 'status', no aplicativo.

"Ainda não iniciamos os testes públicos, mas estamos trabalhando na capacidade de criar notas de áudio para compartilhar com seus amigos", declarou Mosseri em uma publicação feita em seu canal oficial do Instagram.

Mosseri também fez uma enquete com os seguidores, questionando se eles estariam interessados em receber essa nova funcionalidade. Cerca de 49% dos usuários que responderam à enquete afirmaram que utilizariam esse novo recurso. Outros 38% disseram que não e 11% admitiram não saber do que se tratavam as notas do Instagram.

O que são as notas no instagram?

As notas do Instagram são pequenas publicações em formato de texto e ficam localizadas no topo da aba de conversas, no direct. O modo status foi lançado em dezembro do ano passado e pode receber suporte em áudio, nas próximas atualizações.