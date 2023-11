Mercado de decoração de eventos volta a aquecer após a pandemia, revela empreendedor

O mercado de eventos foi um dos mais afetados durante a pandemia da Covid-19 devido às restrições sanitárias para conter a propagação do vírus. Agora, neste período pós-pandêmico, em que o setor tenta retomar o ritmo, a criatividade e inovação são as chaves para conquistar a clientela que, segundo Miguel Maia, empreendedor do ramo de decoração, está mais exigente a cada dia.

“Foi bem difícil [o período da pandemia], pois tiveram inúmeras situações, entre elas clientes que não iriam mais realizar seus eventos por conta de alguma perda na família, datas nos salões e igrejas que não estavam disponíveis. No entanto, conseguimos realizar todos os nossos contratos que haviam sido fechados antes da pandemia”, relata Miguel.

Em 2020, enquanto o mercado de eventos estava parado, Miguel conta que decidiu tentar gravar vídeos para a internet como uma forma de não ficar parado. “Quando veio a pandemia tive que me reinventar, fazendo lives de como construir um arranjo e foi como comecei aos poucos a aparecer nas câmeras, já que sou tímido. Hoje, sou realizado com meu trabalho e sou muito grato a Deus e a todos que me apoiaram, sobretudo a minha família, que é minha base”.

Para Miguel, empreender sempre foi sinônimo de desafio. Ele conta que arriscou em várias áreas até descobrir o que realmente gostava. “Posso dizer que sou audacioso. Gosto de me reinventar, naquela época me identifiquei com a docência, e formei no magistério. Porém, a curiosidade e a necessidade de conhecer outras áreas me levaram a me apaixonar pela arte de decorar”, relembra o empreendedor.

Maia confessa que, mesmo arriscando algo que via um potencial, a insegurança do novo o fazia questionar se empreender era a melhor escolha. “A todo momento me perguntava: ‘meu Deus, será que vai dar certo?’ E eu mesmo respondia: ‘tenho fé em Deus e vai dar certo sim, pois eu tenho coragem e muita força de vontade’”, destacou.

Ele diz que decorar é um dom que traz paz e que se sente impactado com as vivências que a profissão já lhe proporcionaram. “Acalma a minha alma, me faz relaxar e, além de tudo isso, consigo pagar minhas contas. Então, como é bom unir o útil ao agradável, e ainda fazer parte de histórias de vidas de cada cliente. Já passaram pela minha mesa de atendimento muitos casais com uma história única e ficou sob a minha responsabilidade de concretizar aquele sonho”, ressalta Miguel.

Independente do perfil do cliente, o empreendedor afirma que o melhor atendimento está na preocupação com os detalhes. “Já tive casais do básico ao luxo, porém o básico nunca era simples, sempre dei meu melhor para os sonhos dos meus clientes, pois a arte de realizar sonhos faz parte de minha essência, portanto tento realizar com excelência”, declara.

Apesar da satisfação em seguir a profissão de decorador, Miguel destaca que passou por algumas dificuldades e que o início foi desafiador. “Tive dificuldades como todo e qualquer profissional liberal. No início, apenas com minhas ideias comecei a desenvolver arranjos em alguns restaurantes em Belém, e a cada arranjo realizado fui conquistando meu espaço.”

Atualmente, ele percebe o cenário econômico mais positivo e favorável para trabalhar com decoração de eventos. Miguel afirma que investe no seu acervo e oferece itens diversificados aos clientes, que incluem cadeiras, mesas, iluminação, arranjos, entre outros.