Empreendedores investemem tecnologia no ramo de estamparia e produtos personalizados

O talento para inovar na decoração de festas e personalização dos presentes foi o que motivou Ramon Aguiar e a esposa, Alessandra Aguiar, a abrir um empreendimento no ramo de estamparia. Há cerca de um ano, o casal possui uma loja que desenvolve produtos personalizados. “O negócio surgiu pelo incentivo de familiares e amigos, os quais sempre elogiavam a criatividade que tínhamos ao personalizar presentes ou decorar alguma festa da família”, relembra Ramon.

O empreendedor avalia o mercado como competitivo. No entanto, ele aposta em oferecer uma série de produtos, como canecas, camisas, garrafas térmicas, azulejos, para se destacar entre a concorrência.

“De um modo geral, avaliando o mercado de estamparia nesse primeiro ano de loja, entendo ser bastante desafiador pela facilidade em adquirir equipamentos de entrada para produção, como por exemplo de canecas, mas também existe uma dificuldade de criar novidades e se diferenciar dos concorrentes”, declara Ramon.

Para as estamparias, a loja oferece três opções: sublimação, transfer laser e gravação a laser, sendo cada uma indicada para uma finalidade específica. Segundo Ramon, a sublimação consiste no processo de transformação do estado sólido diretamente para o estado gasoso. O processo é feito por meio de uma impressora sublimática que imprime no papel apropriado a tinta sublimática no estado sólido.

“Após essa impressão, essa folha de papel será colocada no produto que deseja personalizar (caneca, camisa, garrafa) lembrando que o produto deve ser específico para o processo de sublimação. Através de pressão e do calor, a tinta sublimática sairá do papel do estado sólido para o gasoso. No estado gasoso, a tinta irá se fixar no produto. Após isso, basta retirar o papel do produto e está finalizado”, explica o empreendedor.

Já no processo de transfer laser é utilizada uma impressora para pó de tinta laser, que imprime a estampa no papel apropriado, que possui uma fina camada de poliéster. “Após a impressão no papel transfer, ele será colocado no produto (copo, acrílico taça gin) e, através da pressão e do calor a tinta que foi recebida pelo poliéster presente no papel, irá derreter e se fixará no produto. Exemplo bastante conhecido são as taças gin de festa e os copos long drink personalizados através dessa técnica”, conta.

Para a gravação laser, é utilizada uma máquina CNC laser que, através de raios laser, faz um corte do material ou a gravação nele. Os exemplos mais conhecidos são os copos térmicos. “Utilizamos nossa máquina para realizar esse processo. Na parte do corte fazemos tampas de acrílicos para caixas personalizadas, além de também diversos outros materiais que cortamos na máquina laser”, conclui Ramon.