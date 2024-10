Vídeo: candidato a prefeito promove 'chuva de dinheiro' e é detido em flagrante

Nesta quarta-feira (2/10), a Polícia Federal (PF) deteve o candidato a prefeito, Dr. Raione Cabral, do partido Mobiliza, na cidade de Coari, no Amazonas, por ele jogar dinheiro a apoiadores durante um evento de campanha. A PF informou que levou Dr. Raione Cabral (Mobiliza) para prestar depoimento na Delegacia e ele pode responder por corrupção eleitoral e caixa dois.

Pessoas atraídas pela "chuva de dinheiro" registraram o episódio em vídeos. Nos vídeos, se vê Raione Cabral jogando cédulas de dinheiro de cima de um monumento em uma praça a eleitores durante o comício dele.

"O homem foi detido em flagrante no momento em que jogava dinheiro para população durante comício eleitoral", afirmou a PF.

A PF também informou que a penalidade para o ato é de até 9 anos de reclusão e multas. Em nota, a A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) informou que o episódio causou um "tumulto" e que os policiais militares que atuam na cidade "foram acionados pela juíza eleitoral do município".

O partido Mobiliza divulgou uma nota informando que o Diretório Estadual Amazonas do Partido Mobiliza não reconhece a candidatura de Raione Cabral Queiro. Ele inclusive teria sido destituído do cargo de presidente municipal, à unanimidade, em ata reconhecida pelo Tribunal Regional do Amazonas (TRE/AM).