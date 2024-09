Marçal acusa Tabata de 'destruir' relacionamento anterior de João Campos: 'talarica'

Após o debate promovido pelo grupo UOL na manhã desta segunda-feira (30.09), o candidato Pablo Marçal acusou a também candidata à prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral, de ter acabado com o noivado do antigo relacionamento de João Campos, com quem ela namora atualmente.

Marçal chamou a candidata de “talarica” e diz que ela usa um personagem de “santinha” e “bonitinha”. Ele diz que a oponente tenta “vender uma pureza” aos eleitores, mas que “destruiu o sonho de uma mulher”.

João Campos foi noivo de Lara Santana, filha da deputada estadual de Pernambuco Simone Santana (PSB) e do candidato a prefeito de Ipojuca Carlos Santana (Republicanos). Eles estiveram juntos durante 7 anos e anunciaram o término do relacionamento em 2019.

“Se alguém for no Google e pesquisar as coisas que você fez com a mulher que ia casar com o cara que você namora. Você destruiu o sonho de uma mulher que tinha sete anos de namoro”, afirmou Marçal.

“Eu só tenho a dizer que você é uma talarica, Tabata. Você tinha que respeitar as mulheres", declarou.