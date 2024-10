Quantos votos o candidato deve receber para ganhar no 1º turno?

Para se eleger no primeiro turno eleitoral, o candidato deve receber mais de 50% dos votos válidos. Isso significa que basta apenas um voto a mais da metade para a vitória no pleito do primeiro turno. No cálculo do número de votos válidos, os votos brancos e nulos são excluídos. Caso isso não aconteça, os dois primeiros colocados na votação devem disputar o segundo turno.

Na última pesquisa Quaest para a prefeitura de Belém, divulgada em 22 de setembro, os candidatos Igor Normando (MDB) e Éder Mauro (PL) apresentaram 42% e 21% de intenção de votos, respectivamente, na pesquisa estimulada, quando é apresentado o nome da opção ao eleitor. Isso indica que o cenário na capital paraense, até o momento, é de uma disputa para o segundo turno.

Para o primeiro colocado nas intenções de voto ganhar o primeiro turno de Belém, ele deve conquistar 50% dos votos válidos na cidade mais um voto. Esse número deve ser alcançado com a exclusão dos votos brancos e nulos, que representaram 6% dos eleitores na última pesquisa Quaest.

O cenário é diferente em Recife, onde o candidato à reeleição pela prefeitura, João Campos (PSB), têm 75% de intenção dos votos, conforme pesquisa Quaest divulgada na última segunda (30). O segundo colocado, Gilson Machado (PL) aparece com 11%. Isso indica a alta possibilidade de a eleição na capital de Pernambuco ser definida já no primeiro turno, uma vez que a diferença entre os dois primeiros colocados é muito alta.

Segundo a legislação eleitoral, as eleições para presidente da República, governador e prefeito de cidades com mais de 200 mil habitantes estão sujeitas à realização do segundo turno. Para ser vitorioso em todas essas eleições majoritárias, o candidato deve ter a maioria absoluta dos votos.

Conforme o Tribunal Superior Eleitoras (TSE), 103 municípios do Brasil podem ter segundo turno nas eleições de 2024. Essas cidades somam juntas 60,5 milhões de eleitores, o que equivale a 38,8% do eleitorado nacional. Nos últimos quatro anos, nove cidades alcançaram o eleitorado com 200 mil pessoas ou mais. Parauapebas, município paraense, foi uma delas.