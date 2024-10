Vereador reeleito morre de infarto durante apuração dos votos

O vereador Geraldo Corado (MDB), segundo candidato mais votado nas eleições do último domingo (07.10), em Sebastião Barros, a 915 km de Teresina, no Sul do Piauí, morreu durante a apuração dos votos, antes do resultado do pleito em que foi reeleito para mais quatro anos no Legislativo Municipal.

Wenderson Guedes, presidente da Câmara de Vereadores de Sebastião Barros, explicou ao G1 Piauí que Geraldo foi para Corrente, outro município do estado, por volta das 16h de domingo. "Quando ele estava voltando, sofreu o infarto. Foi reeleito e não chegou nem saber do resultado. Quantos votos ele teve, nem se ele tinha ganhado. Antes de terminar o resultado ele faleceu, infelizmente", lamentou o presidente.

Com 289 votos, Geraldo teve apenas 9 votos a menos que o vereador mais votado na cidade. Mestre em Educação Ambiental pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Geraldo Corado já foi presidente da Câmara de Vereadores de Sebastião Barros nos anos de 2021 e 2022.

Ele foi sepultado na tarde desta segunda-feira (07.10), no povoado Canto Alegre, zona rural de Sebastião Barros.