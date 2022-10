TRE-PA apura caso de eleitoras que denunciam problemas na votação em Tucuruí

Em vídeo que circula nas redes sociais, duas eleitoras do município de Tucuruí alegam a ocorrência de problemas na seção eleitoral que funciona na Escola Júlia Passarinho. Uma das denunciantes afirma que não conseguiu votar para o cargo de presidente. Já a outra afirma que não teria assinado o caderno de votação.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), o juiz Eleitoral da 40ª Zona Eleitoral, Thiago Cendes Escórcio conseguiu intimar a eleitora que diz que não conseguiu votar para que ela prestasse esclarecimentos na sede do cartório. Isso porque o suposto problema não foi notificado ao presidente da seção em que ela votou.

LEIA MAIS:

Além disso, o juiz eleitoral busca identificar o autor do vídeo para que ele também possa ser intimado e ouvido sobre os fatos. Testemunhas ouvidas pelo TRE-PA dizem que não houve tumulto durante a votação e o vídeo foi gravado do lado de fora da seção eleitoral.

Ainda segundo o Tribunal, todos os eleitores com a biometria coletada não são obrigados a assinar o caderno de votação, pois ela já é uma comprovação deque o eleitor compareceu à urna. Quem mesmo assim quiser assinar o caderno, pode fazer a solicitação ao mesário para ser atendido. Eleitores que não têm a biometria reconhecida após quatro tentativas, votam da forma tradicional e assinam o caderno de votação.